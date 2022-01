Xiaomi Redmi Watch 2 Lite i Redmi Buds 3 Lite wchodzą do Polski

Firma Xiaomi przedstawiła dziś sporo nowości, które wkraczają na polski rynek. Poza dziewięcioma sprzętami domowymi producent zaprezentował także coś lżejszego, do noszenia – smart zegarek Redmi Watch 2 Lite i słuchawki TWS Redmi Buds 3 Lite.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

Redmi Watch 2 Lite to stosunkowo prosty, ale wart uwagi smart zegarek dla użytkowników oczekujących inteligentnych funkcji bez niepotrzebnych wodotrysków. Smartwatch waży 36 g (z paskiem), jego wymiary to 41,2 x 35,3 x 10,7 mm.

Urządzenie mierzy podstawowe funkcje życiowe – tętno i saturację krwi. Ma akcelerometr, żyroskop, kompas elektroniczny i wbudowany GPS, co przyda się podczas monitorowania aktywności sportowych na świeżym powietrzu. Jak na urządzenie fitness przystało, jest również wodoodporny do pięciu atmosfer (5 ATM). Wyniki i powiadomienia odczytamy na 1,55-calowym wyświetlaczu TFT-LCD o rozdzielczości 320 x 360. Producent przekonuje, że zegarek długo działa na baterii – do 10 dni bez ładowania.

Redmi Watch 2 Lite oferowany jest w trzech kolorach obudowy: beżowej, czarnej i niebieskiej.

Cena standardowo wynosi 339 zł, ale w promocji na start zegarek dostępny jest za 299 zł. Promocja obowiązuje od 27 stycznia do 3 lutego.

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Druga nowość to bezprzewodowe słuchawki Redmi Buds 3 Lite. Xiaomi zachęca,że to doskonała propozycja dla użytkowników z ograniczonym budżetem, ale jednocześnie potrzebujących nowoczesnych słuchawek TWS.

Słuchawki łączą się ze smartfonem z wykorzystaniem technologii Bluetooth 5.2. Na pojedynczym ładowaniu pracują 5 godzin, razem z etui mają zapas energii na 18 godzin grania. Automatycznie łączą się ze smartfonem czy laptopem po wyjęciu z etui.

W zestawie znajduje się zestaw wymiennych końcówek, dzięki czemu każdy dopasuje słuchawki do swojego ucha.

Standardowa cena za Redmi Buds 3 Lite wynosi 129 zł, ale w promocji do 3 lutego można je mieć za 99 zł.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Xiaomi