Xiaomi nie traci ambicji. Chce zdominować trzy rynki

Xiaomi nie brakuje ambicji. Po objęciu prowadzenia na rynku elektroniki noszonej, teraz chiński producent zamierza zdominować trzy inne rynki. Założyciel i prezes Xiaomi czyli Lei Jun podał nawet do kiedy ma się to wydarzyć.

Xiaomi ma ambitne plany. Ziszczą się?

Xiaomi zamierza w ciągu trzech lat pokonać Apple'a i Samsunga na światowym rynku smartfonów. To ze wszystkich trzech celów wydaje się być ten najbardziej wiarygodny. Podobnie osiągalny wydaje się być cel bycia w gronie trzech największych producentów artykułów gospodarstwa domowego w Chinach. Nie bez znaczenia jest to, ze Lei Jun powiedział to w obecności szefa firmy Midea.