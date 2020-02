Oto jak potężny będzie Xbox Series X

Wiadomości z branży growej wskazują jasno: bieżąca generacja konsol właśnie się kończy i za rogiem czeka na nas zupełnie nowa generacja. Microsoft z pewnością chce, aby jego projekt Xbox powrócił na szczyt i chętnie chwali się kolejnymi informacjami na temat kolejnej wersji konsoli. Oto najnowsze wieści!

Xbox Series X nabiera rumieńców. To właśnie o tej konsoli wiemy obecnie najwięcej - Sony nie ma dla nas (jeszcze) poważniejszych konkretów, ale mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy ta sytuacja zmieni się. Otrzymaliśmy potwierdzenie, że tandem CPU oraz GPU Xboksa Series X zostanie oparty na architekturach AMD Zen2 oraz RDNA 2. Wydajność graficzna ma wynosić aż 12 teraflopów, co ma stanowić wzrost o osiem razy w stosunku do poprzednika: Xboksa One oraz dwa razy w stosunku do One'a X. Warto nadmienić, że Xbox Series X wystąpi na rynku z dyskami SSD, zwiększając wydajność całego systemu.

Tak, jak oczekiwała branża - znajdzie się wsparcie dla akcelerowanego sprzętowo DirectX Raytracing. Gracze będą więc mogli cieszyć się z realistycznych cieni, oświetlenia oraz wysokiej jakości obiektów znajdujących się w ruchu. Variable Rate Shading będzie mieć za zadanie nadać priorytet konkretnym obiektom oraz efektom w grze - dynamicznie. Warto wspomnieć o obsłudze HDMI 2.1, co pozwoli na wykorzystanie m. in. trybu Auto Low Latency oraz Variable Refresh Rate - a to oznacza, że rozgrywka w 120 klatkach na sekundę przy okazji wysokiej jakości obrazu jest stanem jak najbardziej osiągalnym. Ci z Was, którzy oczekiwali, że zagracie na Xbox Series X za pomocą starszych kontrolerów dla Xboksa One i One X mogą być nieco zawiedzeni: wykorzystanie trybu niskiego opóźnienia w Xbox Series X wymaga pewnych modyfikacji w kontrolerach. To zaś dyskwalifikuje starsze pady ze zgodności z nową konsolą.

Na Xbox Series X grę zatrzymasz (i wznowisz) w dowolnym momencie

To będzie możliwe dzięki opcji Quick Resume, która pozwoli na zatrzymanie gry w dowolnym momencie i szybkie jej wznowienie. Cała operacja ma trwać bardzo, bardzo krótko, a gracz nie będzie narzekać na długie oczekiwanie na załadowanie się danych z powrotem. Jak wspomniano we wcześniejszych doniesieniach na temat Xbox Series X, konsola będzie obsługiwała wszystkie dotychczasowe generacje, włącznie z pierwszym Xboksem.

Microsoft nie zdecydował się jeszcze na pochwalenie się jedną z najważniejszych cech nowego Xboksa - ceną. Przypomnijmy, że to właśnie wyższa niż w przypadku PlayStation 4 cena konsoli Xbox One bezpośrednio przyczyniła się do gorszej kondycji rynkowej sprzętu Microsoftu. Sądzimy, że zarówno Sony jak i Microsoft będą sporo czekać z ujawnieniem cen kolejnej generacji konsol do gier - po to, aby móc zareagować na ruch przeciwnika.

Źródło tekstu: https://news.xbox.com/en-us/2020/02/24/what-you-can-expect-next-generation-gaming/