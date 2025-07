x-kom wygrał w promocje. Powerbank 20 000 mAh i 100 W za 149 zł

Dlaczego jednak piszę o torbie na laptopa? Ponieważ urządzenie to idealnie nadaje się jako źródło zasilania do niego. Mowa tu w końcu o banku energii, który oferuje 20 000 mAh, co przekłada się na 74 Wh pojemności. Tym samym nawet przy sprawności ładowania na poziomie 80% naładuje on znaczną część laptopów do pełna, lub do bardzo wysokiego poziomu. A kosztuje on dziś tylko 149 zł.