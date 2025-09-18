Wyróżnij się tą wyjątkową klawiaturą mechaniczną i zapłać mniej, niż zwykle

Jej okrągłe przyciski są inspirowane mechanicznymi maszynami do pisania, jednak z nowoczesnym, młodzieżowym sznytem. Przy jej prawej krawędzi znajdziemy programowalne przyciski dedykowane emotikonom, które możemy wymieniać na inne, dołączone do zestawu.

Logitech Pop Keys

Klawiatura ta oferuje łączność za pomocą adaptera 2,4 GHz, oraz Bluetooth. Pozwala także na przełączanie się pomiędzy trzema sparowanymi z nią urządzeniami. Korzysta ona z przełączniów GX Brown Tactile – autorskich rozwiązań Logitecha, które świetnie sprawdzają się zarówno dla graczy, jak i osób, które dużo piszą. A wszystko to za jedyne 299 zł.