Wyróżnij się tą wyjątkową klawiaturą mechaniczną i zapłać mniej, niż zwykle

Logitech Pop Keys w wariancie Black & Yellow to klawiatura, która zaskakuje nie tylko swoją formą, ale i możliwościami.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:28
0
Jej okrągłe przyciski są inspirowane mechanicznymi maszynami do pisania, jednak z nowoczesnym, młodzieżowym sznytem. Przy jej prawej krawędzi znajdziemy programowalne przyciski dedykowane emotikonom, które możemy wymieniać na inne, dołączone do zestawu.

Logitech Pop Keys Klawiatura, która Cię wyróżni

Logitech Pop Keys

Klawiatura ta oferuje łączność za pomocą adaptera 2,4 GHz, oraz Bluetooth. Pozwala także na przełączanie się pomiędzy trzema sparowanymi z nią urządzeniami. Korzysta ona z przełączniów GX Brown Tactile – autorskich rozwiązań Logitecha, które świetnie sprawdzają się zarówno dla graczy, jak i osób, które dużo piszą. A wszystko to za jedyne 299 zł.

Logitech Pop Keys Klawiatura, która Cię wyróżni

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

