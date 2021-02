Wygraj Apple iPhone 12 miłością do XPG

Firma XPG, z okazji walentynek, zorganizowała konkurs dla swoich fanów. Każdy, kto w mediach społecznościowych okaże miłość do marki, weźmie udział w losowaniu między innymi iPhone'a Pro 12.

Należąca do ADATA marka XPG, producent komponentów i peryferiów dla graczy, zorganizowała konkurs z okazji nadchodzących Walentynek. W dniach od 10 lutego do 10 marca 2021 roku każdy, kto pokaże w mediach społecznościowych miłość do firmy, weźmie udział w losowaniu sprzętu komputerowego.

Do wygrania są między innymi: Apple iPhone Pro 12, dysk SSD XPG GAMMIX S50 Lite, XPG SPECTRIX D50 DDR4, klawiatura XPG SUMMONER, mysz XPG PRIMER, zestaw słuchawkowy XPG PRECOG, zewnętrzne dyski SSD ADATA SC680 i SSD ADATA SE770G oraz zewnętrzny dysk twardy ADATA HD770G.

- Z okazji Walentynek XPG pragnie podziękować fanom marki na całym świecie za nieustające wsparcie i miłość do ich produktów. W ramach akcji trwającej od 10 lutego, każdy kto pokaże swoje przywiązanie do XPG w mediach społecznościowych, będzie miał szansę na wygranie niesamowitych nagród!

- powiedziała Evelyn Liu, dyrektor sprzedaży w XPG.

Aby wziąć udział w losowaniu, należy spełnić kilka warunków:

śledzić profil XPG Polska na Facebooku,

opublikować kreatywne zdjęcie produktu XPG z hashtagiem #LoveXPG

podać swoje dane kontaktowe i link do zdjęcia na dedykowanej stronie internetowej: https://event.adata.com/lovewithXPG/tw

Zwycięzca zostanie wybrany losowo. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 marca na stronie "Zakochaj się w XPG". Konkurs dostępny jest tylko dla mieszkańców Europy. Oprócz tego marka przygotowała kilka promocji. Produkty w obniżonych cenach można kupić w największych polskich sklepach z elektroniką.

