Na to czekało wielu entuzjastów. Będzie dmuchać aż miło

Długo wyczekiwane, bo zapowiadane jeszcze podczas targów Computex 2025 na Tajwanie, wentylatory komputerowe od holenderskiej firmy Phanteks wreszcie trafią do sprzedaży. Mowa o grubszej i wydajniejszej konstrukcji niż większość rozwiązań na rynku, która korzysta z opatentowanej technologii Sunon VAPO 2.

Omawiane śmigła zaprojektowano z myślą o radiatorach

Phanteks T30-140 to 140-milimetrowe wentylatory o grubości 30 milimetrów, które wyposażono w siedem łopatek oraz 6-biegunowy i 3-fazowy rotor z podwójnymi łożyskami magnetycznymi. Całość wykonana z polimerów ciekłokrystalicznych i wzmocniona włóknem szklanym.

Dostajemy tutaj fizyczny przełącznik na ramce z trzema trybami pracy (Silent, Balanced, Extreme) oraz klasyczną kontrolę PWM. Maksymalna prędkość obrotowa to 2500 RPM, osiągając przepływ powietrza do 140 m3/h i ciśnienie do 5,33 mmH 2 O, przy kulturze pracy do 44,3 dB(A).