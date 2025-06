Wiele osób zrobi to zaraz po wyjęciu Switcha 2 z pudełka. Nintendo ostrzega - to poważny błąd

Problem ten wyniknie z dwóch czynników. Pierwszym jest to, że niemal nikt już nie czyta instrukcji obsługi . I chociaż to tylko 19-stronnicowa broszura, to większość i tak uzna ją za makulaturę. Drugim jest chęć ściągnięcia wszystkich możliwych folii z nowo zakupionego urządzenia. W końcu te mają chronić je w transporcie, prawda? Otóż nie tym razem. Okazuje się, że zdjęcie folii ochronnej z ekranu Nintendo Switch 2 to poważny błąd, przed którym ostrzega producent. A robi to w instrukcji obsługi.

Folia na ekranie Nintendo Switch 2

Jak poważny to jest problem? No cóż, to zależy. Jeśli konsola będzie domyślnym sprzętem dla grania dla dorosłych, to praktycznie żaden. Jeśli jednak kupujecie ją małemu dziecku, to staje się on całkiem poważny. Otóż głównym celem tej folii jest ochrona użytkownika przed rozpryskującym się szkłem w momencie rozbicia ekranu konsoli. Oczywiście przy okazji chroni także sam wyświetlacz przed zarysowaniami. Jeśli więc ściągniecie folię, to warto się zaopatrzyć w kolejną. Zarówno dla dobra ekranu, jak i bezpieczeństwa użytkownika.