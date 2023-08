InWin prezentuje wentylatory dla fanów cichych komputerów

Składasz nowy zestaw komputerowy? Jesteś fanem cichych PC? W takim razie InWin może mieć coś dla Ciebie! Mowa o wentylatorach z serii Neptune.

Wielu użytkowników komputerów stacjonarnych wcale nie jest entuzjastami. To po prostu osoby, które chcą korzystać ze swojego PC do pracy, nauki i rozrywki. Nie ma tutaj mowy o częstym zaglądaniu do środka zestawu komputerowego czy wymianie lub dokładaniu kolejnych podzespołów.

Ceny nowych wentylatorów InWin zaczynają się od 49 zł

To właśnie do nich skierowane są tańsze obudowy, pozbawione pewnych udogodnień. Co jednak jeśli fabryczne wentylatory w Waszym PC są głośne lub po prostu uległy awarii? Trzeba kupić coś nowego. A tak się składa, że tajwański InWin wypuszcza do sprzedaży wentylatory zapowiadane podczas targów Computex 2023.

InWin Neptune to seria, w skład której wchodzą trzy modele - AN, DN i DN Pro, w dwóch rozmiarach - 120 i 140 mm. Wersje podstawowe korzystają z łożyska ślizgowego, a Pro z łożyska FDB. Wszystkie z wentylatorów oferują dziewięć łopatek połączonych ze sobą specjalnym pierścieniem. Specyfikacja wygląda następująco:

InWin Neptune AN120 - do 2200 RPM, do 60,1 CFM, do 2,3 mmH 2 O, do 20,5 dB(A);

- do 2200 RPM, do 60,1 CFM, do 2,3 mmH O, do 20,5 dB(A); InWin Neptune AN140 - do 1800 RPM, do 88,9 CFM, do 2,2 mmH 2 O, do 24,5 dB(A);

- do 1800 RPM, do 88,9 CFM, do 2,2 mmH O, do 24,5 dB(A); InWin Neptune DN120 - do 2200 RPM, do 60,1 CFM, do 2,3 mmH 2 O, do 20,5 dB(A);

- do 2200 RPM, do 60,1 CFM, do 2,3 mmH O, do 20,5 dB(A); InWin Neptune DN140 - do 1800 RPM, do 88,9 CFM, do 2,2 mmH 2 O, do 24,5 dB(A);

- do 1800 RPM, do 88,9 CFM, do 2,2 mmH O, do 24,5 dB(A); InWin Neptune DN120 Pro - do 2200 RPM, do 60,1 CFM, do 2,8 mmH 2 O, do 20,3 dB(A);

- do 2200 RPM, do 60,1 CFM, do 2,8 mmH O, do 20,3 dB(A); InWin Neptune DN140 Pro - do 1800 RPM, do 91,7 CFM, do 3,0 mmH 2 O, do 24 dB(A);

Jak widać po suchych liczbach InWin Neptune AN120/AN140 i DN120/DN140 wypadają identycznie. Powód jest prosty - to są te same wentylatory. Pierwszy model to wersja z, a drugi bez ARGB LED. Dopiero wersja Pro doczekała się lepszego łożyska, podkładek antywibracyjnych oraz minimalnie lepszej specyfikacji.

Opisywane wentylatory trafiły już do sprzedaży. Sugerowane ceny w Europie to:

InWin Neptune AN120 (Trójpak) - 35 euro, czyli około 159 złotych, 3 lata gwarancji;

(Trójpak) - 35 euro, czyli około 159 złotych, 3 lata gwarancji; InWin Neptune AN140 (Trójpak) - 41 euro, czyli około 185 złotych, 3 lata gwarancji;

(Trójpak) - 41 euro, czyli około 185 złotych, 3 lata gwarancji; InWin Neptune DN120 - 10,50 euro, czyli około 49 złotych, 3 lata gwarancji

- 10,50 euro, czyli około 49 złotych, 3 lata gwarancji InWin Neptune DN140 - 12 euro, czyli około 55 złotych, 3 lata gwarancji

- 12 euro, czyli około 55 złotych, 3 lata gwarancji InWin Neptune DN120 Pro - 23 euro, czyli około 105 złotych, 6 lat gwarancji

- 23 euro, czyli około 105 złotych, 6 lat gwarancji InWin Neptune DN140 Pro - 30 euro, czyli około 135 złotych, 6 lat gwarancji

Zobacz: Czy w tym szaleństwie jest metoda? Wyjątkowe chłodzenie SSD

Zobacz: To będzie przełom. Klawiatury o żywotności 100 milionów kliknięć

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: InWin

Źródło tekstu: oprac. własne