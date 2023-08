Czy w tym szaleństwie jest metoda? Wyjątkowe chłodzenie SSD

Planujesz zakup topowego SSD PCIe 5.0 x4? Obawiasz się o wysokie temperatury? Nie ma sprawy! TeamGroup przygotowało specjalny układ chłodzenia.

W ostatnich latach na rynku komputerowym widać wyraźny skok wydajności. Dotyczy to zarówno procesorów, kart graficznych, pamięci RAM, jak i nośników SSD. Niestety większość z tych podzespołów cechuje się również większym poborem mocy, a więc i wyższymi temperaturami pod pełnym obciążeniem.

Nowe chłodzenie SSD posiada dwa ciepłowody i wentylator

Bywa to uciążliwe zwłaszcza teraz, przy temperaturach otoczenia w letnich miesiącach. Ale tutaj z pomocą przychodzą przewiewne obudowy, wydajne wentylatory oraz układy chłodzenia od firm trzecich. A tak się składa, że TeamGroup szykuje się do debiutu produktów zapowiadanych podczas targów Computex 2023.

TeamGroup T-FORCE RT-X120 ARGB to 120-milimetrowe wentylatory które wyposażono w siedem połączonych ze sobą łopatek oraz łożysko FDB. Mowa o prędkości od 600 do 2200 RPM, co przekłada się na wydajność do 71,12 CFM przy ciśnieniu do 3,62 mmH2O oraz deklarowanej kulturze pracy do 36,9 dB(A).

Oczywiście jak sama nazwa wskazuje nie zabrakło tutaj podświetlenia ARGB LED, które znajduje się w okolicach rotora oraz gumowych podkładek antywibracyjnych. Konsumenci będą mieli do wyboru zarówno czarną, jak i białą wersje kolorystyczną. Wentylatory powinny sprawdzić się zarówno w obudowie, jak i na radiatorach.

Ciekawiej zapowiada się jednak TeamGroup T-FORCE DARK AirFlow I, czyli układ chłodzenia dla nośników SSD. Mowa głównie o najnowszych i najwydajniejszych rozwiązaniach PCIe 5.0 x4. Mamy tutaj do czynienia z dwoma żebrowanymi radiatorami, dwiema rurkami cieplnymi oraz niewielkim wentylatorem. Całość przypomina dawne chłodzenia dla mostków płyty głównej. Niestety dokładne parametry nie zostały podane.

TeamGroup T-FORCE RT-X120 ARGB i T-FORCE DARK AirFlow I trafią do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Sugerowane ceny w Polsce nadal są tajemnicą. Tajwańczycy znani są jednak z rozsądnych cen.

Źródło zdjęć: TeamGroup, Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: oprac. własne