Takiego monitora jeszcze nie było. To ideał dla fanów gier FPS

Jesteś miłośnikiem dynamicznych strzelanek? Szukasz nowego monitora? W takim razie Alienware może Cie zainteresować swoim nowym modelem 500 Hz.

To nie sprzęt, a gracz wygrywa mecze w potyczkach online. Jednak od pewnego poziomu umiejętności liczy się każda przewaga jaką można zyskać nad przeciwnikiem. Ułamek sekundy może decydować o przegranej lub wygranej. I właśnie wtedy z pomocą przychodzą porządne myszki, klawiatury czy monitory.

Alienware AW2524H zaoferuje odświeżanie do 500 Hz

A tak się składa, że Alienware należące do amerykańskiej firmy Dell, zaprezentowało swój najnowszy monitor. Mowa o jednostce skierowanej do fanów takich tytułów jak Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch 2, Fortnite, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends i wielu innych dynamicznych strzelanek.

Alienware AW2524H to 24,5-calowy monitor wyposażony w matrycę Fast IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania do 500 Hz. Mamy tutaj do czynienia z czasem reakcji (GtG) na poziomie 0,5 ms. Maksymalna jasność wynosi do 400 cd/m2, zaś pokrycie palety kolorów sRGB to 99%.

Oczywiście nie mogło zabraknąć wsparcia dla technologii synchronizacji obrazu NVIDIA G-SYNC i obsługi materiałów HDR (DisplayHDR 400). Wisienką na torcie jest podświetlenie ARGB LED z tyłu monitora. Na panelu I/O znalazły się dwa HDMI, jeden DisplayPort, złącza audio oraz HUB USB 3.2 Gen 1.

Sprzedaż ma się rozpocząć 12 września. Sugerowana cena w USA będzie wynosić 700 dolarów, czyli około 2899 złotych. W Europie będzie zapewne drożej. Co więcej należy pamiętać, że do wygenerowania stałych 500 FPS w grach potrzeba komputera o mocnej specyfikacji, nawet w rozdzielczości FHD.

