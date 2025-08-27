Verbatim ma nowy mobilny SSD. Jest szybki, mały i lekki

Superszybki dysk, który zmieści się wszędzie

Nowe dyski SSD Verbatim ważą zaledwie 58 gramów – tyle co piłka tenisowa – i mają długość 9,6 cm. Dzięki temu bez problemu powinny się zmieścić w tylnej kieszeni spodni czy w torbie. Może to być idealne rozwiązanie dla studentów, profesjonalistów pracujących w terenie i osób często podróżujących.

Dysk współpracuje z interfejsem USB 3.2 Gen 2, który pozwala na transfer danych do 10 Gb/s. Teoretycznie, film 4K o wielkości 15 GB można skopiować w zaledwie 15 sekund. Urządzenie jest kompatybilne zarówno z komputerami PC, jak i Mac, dzięki czemu działa od razu po podłączeniu.

Praktyczne dodatki i ochrona

Do dysku dołączono dwa kolorowe silikonowe pokrowce chroniące urządzenie przed wstrząsami, zarysowaniami i przypadkowym wyślizgnięciem się z dłoni. W zestawie znajdziemy też brelok umożliwiający przypięcie dysku do kluczy lub plecaka oraz uchwyt na kabel USB-C, który zapobiega plątaniu się przewodu. Kabel jest sprytnie ukryty w smyczy, dzięki czemu jest zawsze pod ręką, na przykład w czasie podróży.

Dysk wyposażono także w Nero Backup Software dla systemu Windows. Oprogramowanie pozwala na planowanie i automatyczne wykonywanie kopii zapasowych najważniejszych danych.

Świeże kolory i różne pojemności

Hasło nowej kolekcji brzmi: Świeże kolory. Superszybka pamięć. Urządzenia dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych: White/Light Blue, Purple i Polar Blue. Każdy kolor występuje w wersji 1 TB lub 2 TB, dając użytkownikom wybór w zależności od potrzeb.