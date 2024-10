USB4 2.0 już jest. Takiej wydajności nie spodziewał się nikt

Pierwsza firma właśnie uzyskała certyfikację nowego standardu kabli USB4 2.0. Poznaliśmy ich specyfikację, a wejścia do sklepów możemy spodziewać się już wkrótce.

USB4 2.0 dwa razy szybszy od poprzednika

Japońska firma Elecom uzyskała certyfikaty na 2 nowe kable USB-C w standardzie USB4 2.0. Jeden z nich to kabel z transferem danych rzędu 80 Gbps i 60 W ładowaniem Power Delivery, a drugi odznacza się 80 Gbps transferem danych i ładowaniem aż 240 W (48V/5A) przez Power Delivery. Przesył danych na poziomie 80 Gbps to dwa razy szybciej niż dotychczasowy standard USB4.

To nie wszystko jeśli chodzi o ich możliwości. Kable USB4 2.0 będą umożliwiać przesyłanie obrazu w standardzie DisplayPort do 8K i 60 Hz. Kable mają wejść do sprzedaży w połowie grudnia 2024 r.

Obecnie obsługa USB4 2.0 jest testowana w Windows 11 Insider Preview Build. Nie wiadomo jeszcze kiedy producenci komputerów wprowadzą takie porty, ale prawdopodobnie w przyszłej generacji sprzętu.

Źródło zdjęć: Alexander Evgenyevich / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Wccftech, opr. wł.