Ulefone wprowadził do Polski nowe pancerniaki. Mają wymienne baterie

Xever 7 i Xever 7 Pro to pancerne telefony, którymi Ulefone zapoczątkował nową, własną submarkę o nazwie RugOne. Urządzenia pierwszy raz były pokazywane na wrześniowych targach IFA 2025, a teraz doczekały się naszej lokalnej premiery w autoryzowanej dystrybucji CK Mediator.

RugOne Xever 7 i Xever 7 Pro wyróżniają się przede wszystkim wymiennymi akumulatorami. W odróżnieniu od większości dostępnych na rynku smartfonów, które mają zamknięte akumulatory, seria RugOne Xever 7 oferuje system łatwej wymiany baterii o pojemności 5550 mAh, który można przeprowadzić w mniej niż 180 sekund i to bez wyłączania urządzenia.

W zestawie znajdują się dwie baterie oraz dodatkowe pokrywki, co zapewnia gotowość do pracy nawet w dalekiej podróży lub w ekstremalnych warunkach. Mimo wymiennych akumulatorów pancerniaki spełniają normy IP68, IP69K i MIL-STD-810H, co potwierdza wysoką odporność na pył, wodę oraz wstrząsy.

Oba modele zostały wyposażone w ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala, w rozdzielczości Full HD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Sercem smartfonów jest układ MediaTek Dimensity 7050, wspierany przez 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Smartfony obsługują technologię eSIM, oferują łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC oraz dwuzakresową nawigację satelitarną.

Zestaw aparatów obejmuje główną jednostkę 50 Mpix z optyczną i elektroniczną stabilizacją obrazu, aparat noktowizyjny 64 Mpix z czterema diodami IR oraz przedni aparat 32 Mpix. W wersji standardowej Xever 7 znalazł się dodatkowy aparat ultraszerokokątny 50 Mpix, podczas gdy model Pro oferuje w zamian moduł termowizyjny z sensorem FLIR Lepton 3.5 (rozdzielczość termiczna 160 x 120), który pozwala wizualizować niewidoczne ciepło w zakresie od -10°C do 450°C, co jest niezbędne do diagnostyki, audytów energetycznych i inspekcji.

Ładowanie akumulatorów 5550 mAh odbywa się przewodowo z mocą 33 W przez port USB‑C. Oba modele działają pod kontrolą Androida 15 i mają dostawać aktualizacje do Androida 18.