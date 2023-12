To nie statek kosmiczny. To wypasiony kontroler do Xboksa

Turtle Beach Stealth Ultra to nowy kontroler klasy premium, zaprojektowany specjalnie z myślą o konsolach Xbox.

Pamiętam czasy, kiedy kontrolery do gier wyglądały niczym pokraczny pilot do telewizora i poza krzyżakiem miały jakieś cztery przyciski, w tym "Start" i "Select". Od tamtych czasów trochę się zmieniło - a nawet bardzo dużo, patrząc na najnowszy flagowy produkt marki Turtle Beach.

Turtle Beach Stealth Ultra - kontroler do gier naszpikowany technologią

Turtle Beach Stealth Ultra to kontroler do przeznaczony do konsoli Xbox, z którego korzystać można także na komputerach PC, telewizorach Smart TV i urządzeniach z systemem Android. Został on od góry do dołu naszpikowany zaawansowanymi rozwiązaniami, zaprojektowanymi z myślą o najbardziej wymagających graczach.

Już po samych zdjęciach widać, że mamy tu do czynienia z produktem nietypowym - i nie mam tu na myśli wyłącznie krzykliwego designu, który wydaje się średnio pasować do urządzenia ze słówkiem "stealth" w nazwie. Mam tu na myśli wyświetlacz Connected Command Display, na którym wyświetlane są informacje o bieżących ustawieniach kontrolera oraz powiadomienia z wybranych platform społecznościowych. Wiecie - na wypadek, gdyby za mało rzeczy nas rozpraszało w trakcie rozgrywki.

Ale wbrew pozorom to nie ekran jest tutaj najważniejszy. Jak chwali się producent, Turtle Beach Stealth Ultra ma gwarantować przede wszystkim fenomenalną wydajność. By zagwarantować minimalne opóźnienia, oprócz łączności Bluetooth urządzenie obsługuje także połączenie po Wi-Fi z konsolami Xbox i komputerami PC. Znajdziemy tu także ograniczniki triggerów, odporne na drift gałki analogowe oraz szereg rozwiązań, mających na celu poprawić jakość dźwięku z wpiętych do kontrolera zestawów słuchawkowych. Mówiąc krótko, jest tu wszystko, co może się przydać podczas intensywnej rozgrywki. Także podświetlenie RGB.

Turtle Beach Stealth Ultra - cena i dostępność

Turtle Beach Stealth Ultra trafi do sprzedaży 15 grudnia 2023 roku w cenie 899 zł.

Zobacz: Sony szykuje nowy kontroler do PlayStation 5. Ma ciekawą funkcję

Zobacz: Razer Wolverine V2 Pro to opus magnum w świecie kontrolerów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Turtle Beach

Źródło tekstu: Turtle Beach