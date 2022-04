Mercusys MR80X to dobry i tani router z Wi-Fi 6

TP-Link wprowadza do sprzedaży nowy, gigabitowy router AX3000 pod swoją budżetową marką Mercusys – model MR80X. Zaletami urządzenia są m.in. obsługa standardu Wi-Fi 6 oraz przystępna cena.

Mercusys MR80X wyróżnia się pełną implementacją standardu Wi-Fi 6 z obsługą kanału o szerokości 160 MHz. Dodatkowo producent zastosował technologie wspomagające pracę WiFi, takie jak MU-MIMO, 1024-QAM, OFDMA, Airtime Fairness, Beamforming czy Smart Connect.

Producent szczególnie poleca router Mercusys MR80X osobom, które potrzebują stabilnych i szybkich połączeń dla wielu domowych urządzeń jednocześnie. TP-Link przekonuje, że dzięki urządzeniu wielu użytkowników może w tym samym czasie oglądać programy i seriale, grać w sieciowe gry czy odbywać video rozmowy bez straty jakości połączenia z Wi-Fi.

Router Mercusys MR80X umożliwia także stworzenie wydajnej sieci kablowej dzięki czterem gigabitowym portom Ethernet (jeden port WAN oraz trzy porty LAN). Urządzenie można także wykorzystać jako Access Point.

Mercusys MR80X oferuje do 2976 Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach transmisji: do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz. Za duży zasięg urządzenia odpowiadają cztery zintegrowane anteny dookolne o dużej mocy (zysk 5 dBi). Ich praca wspierana jest m.in. przez technologię kształtowania wiązki Beamforming.

Wydajność Wi-Fi zapewniać mają także dodatkowe rozwiązania, które oferuje router Mercusys MR80X. Są to m.in. technologia OFDMA, umożliwiająca transmisję dużej ilości pakietów danych do wielu urządzeń jednocześnie oraz modulacja 1024-QAM, odpowiadająca za zwiększenie prędkości sieci.

Dzięki funkcji Smart Connect router sam decyduje, które pasmo będzie w danym momencie korzystniejsze dla każdego z podłączonych urządzeń.

W optymalizacji wydajności Wi-Fi pomagać ma także funkcja Airtime Fairness, której działanie polega na promowaniu wydajniejszych użytkowników bezprzewodowych, czyli takich, którzy są w stanie przesłać większą ilość danych w żądanym przedziale czasu. Dzięki temu rozwiązaniu starsze sprzęty połączone z routerem nie spowodują pogorszenia prędkości sieci. Z kolei funkcja

Target Wake Time (TWT) redukuje zużycie energii urządzeń mobilnych i IoT, a Quality of Service pozwala na ustawienie priorytetów urządzeniom, które pełnią najważniejsze funkcje w domu.

Router Mercusys MR80X oferuje najnowszy standard szyfrowania WPA3, zapewniając tym samym bezpieczeństwo sieci Wi-Fi oraz skuteczną ochronę sieci przed cyberatakami. Dzięki kontroli rodzicielskiej, możliwa jest ochrona najmłodszych użytkowników sieci, podczas korzystania przez nich z Internetu. Rodzice mogą także wyznaczyć określony czas, kiedy ich pociechy korzystają z Wi-Fi.

Mercusys MR80X kosztuje stosunkowo niewiele – można go kupić w cenie ok. 260 zł z trzyletnią gwarancją producenta.

Źródło zdjęć: TP-Link

Źródło tekstu: TP-Link