Router Oppo 5G CPE T2 z ulepszonym modemem Qualcomma

Na polskim rynku dobrze jest już znany router 5G – Oppo CPE T1a. Teraz, na targach MWC 2022, chiński producent zaprezentował nowszy model o symbolu Oppo 5G CPE T2.

Router Oppo 5G CPE T2 to najnowszy reprezentant rodziny Oppo 5G CPE. Jego sercem jest modem Qualcomm SnapdragonTM X62 5G.

Zobacz: Test OPPO 5G CPE T1a - tani router 5G z Wi-Fi 6

Producent podaje, że współpracował z Qualcomm nad dalszą optymalizacją tego modemu, osiągając ponad 20% wzrost prędkości przesyłania danych, w stosunku do jego pierwotnych osiągnięć.

Oppo 5G CPE T2 został wyposażony również w najnowszą wersję autorskiej, inteligentnej technologii producenta – O-Reserve 2.0. Firma przekonuje, że dzięki niej urządzenie w łatwy sposób przekształci sygnał 5G w szybkie i stabilne połączenie Wi-Fi.

Router zapewnia wsparcie dla częstotliwości 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n71, n75, n76, n77, n78, n79 oraz wsparcie dla częstotliwości 4G: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42 i B43.

CPE T2 obsługuje Wi-Fi 6 AX5400 i umożliwia połączenie do 256 urządzeń jednocześnie. Jest kompatybilny ze standardami WI-Fi: 802.11 b/g/n/ac/ax.

Nowy router Oppo został tak zaprojektowany, by jego budowa rozpraszała ciepło wydzielane przez komponenty. Jednocześnie konstruktorzy zadbali o to, by zmniejszyć wagę urządzenia oraz wymiary. Oprócz zastosowania podstawowych elementów rozpraszających ciepło, router T2 wykorzystuje naturalne prawa konwekcji (procesu odprowadzania ciepła) za pośrednictwem centralnego pierścieniowego wentylatora ssącego, aby poprawić rozpraszanie ciepła przy jednoczesnym zmniejszeniu rozmiaru radiatora.

Router Oppo 5G CPE T2 po części wykonano z materiałów z recyklingu PCR (Post-Consumer Recycled Plastics). Urządzenie zadebiutuje w ofercie operatorów w drugiej połowie roku m.in. w Europie.

Zobacz: Oppo 240W SUPERVOOC: dziewięć minut do setki

Zobacz: Cat Q10: ten pancerny router 5G wytrzyma ekstremalne warunki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo