Ten tablet ma LTE, interfejs laptopa i rysik w zestawie, a dziś kupisz go kilkaset złotych taniej

O ile współpraca z klawiaturą w obydwu tych przypadkach jest na tym samym poziomie, tak obsługa myszy w Androidzie niczym obecnie nie różni się od tej w Windowsie. A jeśli mamy Samsunga z DeX-em, to w ogóle dostajemy urządzenie z interfejsem skrojonym pod obsługę klasycznymi, PC-towymi peryferiami. Tak się natomiast składa, że Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 w wariancie LTE możecie dziś kupić za jedyne 1099 złotych. Biorąc pod uwagę, że jego standardowa cena wynosi 1449 złotych, to mamy do czynienia z potężną obniżką.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 LTE

Jest to dość dziwna seria tabletów pod względem nazewnictwa. Otóż wszystkie Galaxy Tab Lite zatrzymały się na numerze S6 i tylko co roku dodawana jest inna data. Może to być bardzo mylące i dawać wrażenie, że tablet ten jest z tej samej serii, co Galaxy S6, który ma już sporo lat na karku. To znaczy owszem, wygląd zewnętrzny pozostaje bez zmian, jednak środek to inna para kaloszy.