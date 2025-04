Chciałbyś pić zdrowe i pożywne koktajle, ale nie masz czasu ich robić? To urządzenie rozwiąże Twój problem

Urządzeniem tym jest blender GÖTZE & JENSEN PB940M . Jest to 150-watowy blender o pojemności kielicha 0,4 litra . I owszem: na rynku są większe blendery o wyższej mocy. Ten jednak można szybko przygotować do pracy, uruchomić bez szukania gniazdka dzięki wbudowanemu akumulatorowi, a po użyciu błyskawicznie go umyć.

GÖTZE & JENSEN PB940M

Blender ten potrafi nie tylko kroić miękkie warzywa, ale także kruszyć lód i orzechy. Jego ostrze jest wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, co przekłada się na jego długą pracę. Przy maksymalnym obciążeniu obraca się ono z prędkością 18 000 obr./min. Dodatkowo sam blender można traktować jako naczynie, z którego pijemy gotowy koktajl. Tym samym mamy mniej brudnych naczyń i mniej zmywania. A skoro przy zmywaniu już jesteśmy, to wystarczy wlać do blendera kilka kropli płynu do naczyń, zalać go odrobiną wody i uruchomić, a ten po chwili będzie już czysty. A wszystko to w urządzeniu za jedyne 99 zł. Warto jednak się pośpieszyć, ponieważ jest to cena promocyjna, która obowiązuje tylko dziś, czyli do 30 kwietnia.