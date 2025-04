Szybki, pojemny, zgrabny i metalowy. Ten pendrive może być Twój w świetnej cenie

KIOXIA Biwako U366

Pendrive ten oferuje 128 GB pojemności, co jest naprawdę porządną wartością. Oferuje on wtyczkę USB-A, oraz jest zgodny z interfejsem USB 3.2 Gen. 1, przy zachowaniu kompatybilności z wcześniejszymi. Oferuje on prędkość 200 MB/s dla odczytu wedle danych katalogowych. Producent nie pochwalił się niestety prędkością zapisu. Jednak według niezależnych testów ta wynosi między 40, a 50 MB/s. A wszystko to w urządzeniu, które może być Wasze za skromne 45,90 zł. Warto jednak podkreślić, że promocja ta trwa tylko dziś, czyli do 30 kwietnia.