Media Expert poszalał. Za 39 zł nic tylko brać

Mowa tu o powerbanku TRACER Voltx. Oferuje on aż 20 000 mAh pojemności, a kosztuje jedyne 39 zł. Warto jednak podkreślić, że jest to wyłącznie zasługa promocji. Jego standardowa cena wynosi bowiem 119,99 zł. I jest ona jak najbardziej adekwatna do tego, co on oferuje.