Ten szybki i tani czytnik kart pamięci robi robotę. Nie ma mowy o wąskim gardle

I nie chodzi mi tutaj o źle spasowaną obudowę z tworzywa jakości tak podłej, że aż się klei ono do rąk, ani o fakt, że wtyk USB lata w nich luźno, niemal jakby był oderwany. Oczywiście to też są poważne problemy, jednak nie największe, na jakie możemy natrafić. Tym w przypadku takich czytników są ich transfery . Bardzo często osiągają one prędkości nawet nie USB 2.0, ale USB 1.1.

Czytnik kart pamięci UGREEN

Jeśli jednak na czytnik wydamy nieco więcej, czyli nie kilka, a kilkanaście złotych, to ten problem odejdzie w nomen omen niepamięć. Przynajmniej jeśli zdecydujemy się na czytnik kart pamięci UGREEN. Ten jest zgodny ze standardem USB 3.2 Gen. 1. Przekłada się to na transfery rzędu 5 Gb/s. Oczywiście większość kart pamięci na rynku jest znacznie wolniejsza. Tym samym osiągniemy transfery maksymalne dla nich. Jednak tak szybki czytnik sprawia, że nigdy nie będzie on wąskim gardłem. Wspiera on karty SD i TF. Oczywiście w przypadku kart microSD wystarczy tylko je umieścić w dedykowanym adapterze do SD, z którym większość z nich i tak jest sprzedawana. Czytnik kart pamięci UGREEN możecie kupić za jedyne 18,90 zł.