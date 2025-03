Ten pies robot kosztuje mniej, niż 7 złotych i sam go możesz zbudować

Alpha 2059

Co on tak właściwie potrafi? No cóż… niewiele. Potrafi chodzić do przodu i to byłoby na tyle. Jednak przez fakt, że należy go samemu złożyć, mamy szansę na zapoznanie się z jego konstrukcją. Tak naprawdę gotowy pies-robot to tylko ostatni etap całej zabawy. Dodatkowym plusem jest to, że zasila go energia słoneczna. Nie trzeba więc kupować do niego baterii. A wszystko to za mniej, niż 7 złotych.