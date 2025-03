Ten kultowy już iPad w konfiguracji 256 GB i z LTE jest do wyrwania w świetnej cenie

iPad 9 256 GB i z LTE

Owszem, jest to tablet z końcówki 2021 roku. Nie zmienia to faktu, że… po prostu działa. Jest on szybki, ma dobre głośniki, oraz ładny, duży ekran. Dodatkowo ma 256 GB przestrzeni na pliki użytkownika i aplikacje. Natomiast obecność modemu 4G zapewnia mu samodzielność w każdych okolicznościach. Jest to sprzęt, do którego można dokupić klawiaturę i cieszyć się godną namiastką laptopa, albo pancerną obudowę i zabierać go w najbardziej wymagające wyprawy. A wszystko to za 3289,96 zł.