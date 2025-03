Ten głośnik Bluetooth od LG ma 200 W mocy i baterię na 12 godzin, a kupisz go znacznie taniej

W takich chwilach nie ma co ograniczać się do półśrodków przez zakup małego głośnika. Potrzebna jest raczej potężna tuba, która zapewni nam mocnego kopa . Właśnie takim głośnikiem jest LG XBOOM XL5S , którego kupicie dziś za jedyne 699 złotych.

Ten potężny sprzęt grający oferuje 6,5-calowy głośnik niskotonowy, który zapewnia potężny bas. Za tony wysokie i średnie odpowiadają natomiast dwa 2,5-calowe przetworniki. Jak chwali się producent, zestaw ten oferuje aż 200 W mocy. Przy czym pozwala on do 12 godzin odtwarzania muzyki. Nie straszne są mu także negatywne warunki atmosferyczne. Spełnia on normę IPX4, co oznacza, że lekki deszcz nie wyrządzi mu żadnej szkody. A to wszystko za 699 złotych.