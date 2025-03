Ten gadżet jest idealny dla tych, którzy boją się blackoutu, a jest w świetnej promocji

A urządzeniem tym jest TECHNAXX TX-238. W dużym uproszczeniu można to nazwać radiem. Chociaż to tylko jedna z licznych funkcji tego sprzętu. Znacznie lepiej myśleć o tym, jak o niezbędniku na sytuacje kryzysowe. W końcu to właśnie za pomocą stacji radiowych są rozsyłane komunikaty, kiedy dzieje się coś naprawdę złego. Tu natomiast mamy dostęp do częstotliwości FM 87 - 108 MHz, oraz 520 - 1710 kHz dla AM. Urządzenie to oferuje także wbudowaną latarkę, która może okazać się nieoceniona, kiedy zgasną światła. A to wszystko za jedyne 79 złotych.