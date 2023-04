LG przedstawia nowe telewizory OLED na 2023 rok. Już wkrótce w Polsce

Firma LG przedstawiła nowe modele telewizorów OLED z serii Z3, G3 i C3 na rok 2023. Urządzenia wkrótce pojawią się w polskich sklepach. Producent wprowadził wiele nowych rozwiązań poprawiających obraz i dźwięk, odświeżania doczekał się także system webOS.

Linia OLED 2023 firmy LG obejmuje zaktualizowane telewizory z serii Z3 (o przekątnych 77 i 88 cali, rozdzielczość 8 K), G3 (55, 65, 77 i 83 cale, rozdzielczość 4K) oraz C3 (42, 48, 55, 65, 77 i 83 cale, rozdzielczość 4K) z ekranem OLED evo. Wszystkie wykorzystują najnowszy procesor α9 Gen 6 wspomagany AI i technologią głębokiego uczenia.

Producent zapowiedział też mniej zaawansowaną serię B3 (modele 55, 65 i 77 cali) w odsłonie 2023, którymi steruje procesor α7 Gen 6. W tej serii nie ma jednak najciekawszych usprawnień z wyższych serii.

Producent zamierza wprowadzić nowe modele OLED 2023 w ciągu najbliższych tygodni, nie ujawnił jednak jeszcze konkretnej daty ani cen.

LG OLED 2023 – usprawnienia obrazu

Wyświetlanie obrazu w telewizorach LG na 2023 r. wspomagane jest przez kilka nowych lub zoptymalizowanych rozwiązań. Funkcja AI Picture Pro oferuje teraz ulepszone skalowanie obrazu i zawiera także opcję OLED Dynamic Tone Mapping Pro. Pomaga ona ujawnić na filmach ukryte szczegóły i nadaje głębię poszczególnym klatkom. Obraz dzielony jest na 20 tysięcy bloków, a każdy z nich jest analizowany w czasie rzeczywistym, by odnaleźć najciemniejsze i najjaśniejsze obszary. Efektem jest zoptymalizowany HDR.

Funkcja AI Picture Pro wykorzystuje ponadto przetwarzanie obrazu HDR Expression Enhancer. Rozwiązanie to wykrywa i udoskonala w każdej scenie ważne obiekty np. twarze. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu mapowania tonów i technologii głębokiego uczenia.

Kolejną nowością w tegorocznej serii OLED evo G3 jest technologia Brightness Booster Max. Wykorzystuje ona zupełnie nową architekturę sterowania światłem i algorytmy zwiększające nawet o 70 procent jasność. Jest ona mapowana i regulowana dla każdego piksela oddzielnie. Efektem jest ostrzejszy, bardziej realistyczny obraz HDR (na zdjęciu poniżej z lewej strony w modelu G3 w porównaniu do modelu B3 bez tego rozwiązania).

Producent pomyślał także o zmniejszeniu refleksów na ekranie. Dzięki powłoce Super Anti Reflective odbicia na ekranie nie będą widoczne nawet w jasnych pomieszczeniach.

Najnowsze telewizory OLED 2023 obsługują ponadto kilka funkcji oferowanych przez HDMI 2.1a. Są to również pierwsze modele, które otrzymały certyfikat organizacji HDMI dla ogłoszonej niedawno funkcji Quick Media Switching VRR (QMS-VRR). Rozwiązanie to eliminuje chwilowe wygaszenie ekranu podczas przełączania treści odtwarzanych z różnych urządzeń źródłowych podłączonych do telewizora za pomocą HDMI

LG OLED 2023 – usprawnienia dźwięku

Procesor α9 Gen6 AI zwiększa także wrażenia słuchowe za pomocą rozwiązania LG AI Sound Pro, które pozwala na uzyskanie wirtualnego dźwięku przestrzennego 9.1.2 z wbudowanych głośników telewizora.

Telewizory i soundbary LG oferują również wspólnie funkcję WOW Orchestra, które łączy przez Bluetooth kanały audio obu urządzeń. Efektem jest mocniejszy, pełniejszy dźwięk. Z kolei funkcja WOWCAST służy do łatwergo. bezprzewodowego połączenia obu urządzeń.

Tegoroczne modele LG umożliwiają wygodne połączenie z najnowszymi soundbarami LG, które zapewniają wielokanałowy dźwięk przestrzenny o podwyższonej jakości IMAX generowany przez DTS:X.

LG OLED 2023 – dla graczy

Telewizory LG OLED 2023 mogą także pełnić funkcję monitorów do gier. Oferują czas reakcji zaledwie 0,1 milisekundy, niskie opóźnienie sygnału wejściowego oraz nawet cztery portami HDMI 2.1 o przepustowości 48 Gbps.

Telewizory LG zostały również wyposażone w funkcję Optymalizatora gier. Pozwala ona graczom szybko wybierać opcje wyświetlania dla poszczególnych gatunków ulubionej rozrywki. Nowe, konfigurowalne ustawienie „Użytkownik” daje możliwość przełączania się między opcjami, a także oferuje wiele innych funkcji specyficznych dla gier. Z menu Optymalizatora gier (Game Optimizer) można także łatwo przejść do ustawień G-SYNC Compatible i FreeSync Premium oraz HDMI-VRR z HGiG.

Dodatkowo telewizory LG OLED są wyposażone w Pulpit gry, czyli nakładkę z dodatkowymi elementami obsługi oraz informacjami na temat ustawień wyświetlacza i wydajności. Można się do nich szybko dostać w takcie podczas gry.

Nowy webOS

Zmiany w tegorocznej serii objęły także system webOS. Odświeżony interfejs daje więcej opcji personalizacji, w tym nowe karty szybkiego dostępu, pogrupowane kategorie, takie jak biuro domowe, gry, muzyka i sport.

Karta Domowe biuro zawiera kilka aplikacji i usług przydatnych dla osób pracujących w domu. Z telewizora można na przykład korzystać jak z komputera dzięki chmurowemu systemowi Windows 365. Ta sama karta daje dostęp do kalendarza czy aplikacje do połączeń głosowych i wideo. Z kolei karta Muzyka zapewnia szybki dostęp do wielu popularnych serwisów muzycznych, a karta Sport dostarcza kibicom aktualizacje i powiadomienia w czasie rzeczywistym. Powiadomienia te przypominają o zbliżającym się rozpoczęciu ważnego meczu, przesyłają informacje o zdobytych golach czy punktach, informują o ostatecznym wyniku rozgrywki tuż po jej zakończeniu

Telewizory LG z nowych webOS pozwalają także na obsługę i monitorowanie urządzeń smart home, w tym zgodnych z nowym standardem inteligentnego domu Matter.

Kolejną nowością w tym roku jest program OLED Care, który pomaga użytkownikom utrzymać jak najlepszą wydajność telewizorów OLED. Pozwala ona między innymi, za pomocą przycisku na pilocie, włączyć czyszczenie pikseli, przesuwanie ekranu czy zmienić jasność logotypów stacji.

