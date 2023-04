Sony wprowadza do sprzedaży nowe telewizory OLED A80L

Firma Sony wprowadza na europejski rynek telewizory Bravia OLED A80L z 2023 roku. Można już zamawiać urządzenia w rozmiarach 55 i 65 cali.

W telewizorach Sony Bravia XR z 2023 roku wprowadzono zmodernizowany procesor Cognitive Processor XRTM z nową technologią XR Clear Image. Ogranicza ona zakłócenia w obrazach przedstawiających szybki ruch, przeciwdziała ich zamazywaniu się i sprawia, że akcja na ekranie jest wyraźniejsza. Procesor Cognitive Processor XR pozwala także lepiej sterować podświetleniem: rozszerza zakres lokalnego wygaszania, zwiększa jasność i przeciwdziała powstawaniu poświaty.

Nowy model jest również wyposażony w funkcję Acoustic Center Sync, która łączy dźwięk z telewizora z kanałem centralnym zgodnego soundbara Sony. Oba urządzenia zmieniają się wtedy w głośnik centralny. Aby umożliwić uzyskanie jeszcze lepszego dźwięku, po podłączeniu soundbara Sony zapewniona jest obsługa technologii 360 Spatial Sound Mapping, która optymalizuje pole brzmieniowe poprzez wytwarzanie wirtualnych głośników. Telewizory A80L wyposażono w technologię Acoustic Surface Audio+. Jej działanie polega na wprowadzanie ekranu w wibrację przy użyciu specjalnych siłowników, dzięki czemu dźwięk dobiega z całego ekranu i idealnie pasuje do obrazu.

Linia Bravia XR 2023 nadaje też nową jakość grom na konsolę PlayStation 5. Zapewniają ją rozwiązania firmy Sony do optymalizacji jakości obrazu podczas grania i streamingu, takie jak Auto HDR Tone Mapping (Automatyczne odwzorowywanie odcieni HDR) i Auto Genre Picture Mode (dostosowywanie trybu obrazu do gatunku). Dzięki menu Gra gracze mogą w prosty sposób dostosowywać do swoich upodobań szereg ustawień, na przykład włączać i wyłączać zmienną częstotliwość odświeżania (VRR) lub osłabianie rozmycia ruchu. Menu pozwala też użyć funkcji Korektor czerni do rozjaśnienia ciemnych obszarów w celu poprawy widoczności przeciwników i przedmiotów, a także wybrać jeden z sześciu typów celowników. Po raz pierwszy wprowadzono funkcję Rozmiar ekranu, umożliwiającą dostosowywanie rozmiaru obrazu, na przykład w celu skupienia akcji gry na mniejszym obszarze.

Firma Sony poinformowała, że przestrzega swojego zobowiązania do ograniczenia użycia tworzyw sztucznych i realizuje plan ochrony środowiska Road to Zero. Aby zmniejszyć wpływ swoich produktów na środowisko naturalne, Sony wprowadza różne rozwiązania obejmujące cały cykl życia: od eliminowania tworzyw sztucznych z surowców pierwotnych poprzez zwiększenie efektywności transportu, aż po analizę zużycia energii podczas pracy. We wszystkich modelach telewizorów z 2023 roku wprowadzono nową funkcję Pulpit Eko, pozwalającą wygodnie dostosowywać preferencje i ustawienia oszczędzania energii.

Więcej informacji o nowych telewizorach firmy Sony można znaleźć pod tym adresem.

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony