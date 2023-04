Jaki telewizor kupić w 2023? Samsung zasypie nas nowościami

Samsung zaprezentował telewizory, które trafią do sklepów w 2023 roku. Znajdziesz tu coś dla siebie bez względu na to, czy celujesz w 43, czy w 98 cali.

Gdy chodzi o bogactwo oferty, Samsung w 2023 roku przeszedł sam siebie. Miałam okazję przyjrzeć się modelom dla kinomanów i dla graczy, dla miłośników sztuki, TikToków i dizajnu retro. Nowe modele uzupełnią serie Crystal UHD, QLED, Neo QLED, OLED, Excellence Line, a także telewizory lifestylowe.

Excellence Line dla szukających luksusu

Excellence Line to najbardziej zaawansowane telewizory Samsunga, które przy tym będą pięknie się prezentować. To tu znajdziemy matryce, od których trudno oderwać wzrok, umieszczone w obudowach zadziwiających brakiem zbędnych marginesów. Topowa seria obejmuje trzy modele: QN900C, QN800C i QN700C, które dostępne są w przekątnych od 55 do 85 cali. W 2023 telewizory Neo QLED 8K – QN900C i QN800C – otrzymały jeszcze mocniejszy Neuronowy Procesor AI Quantum 8K, który zwiększa możliwości w zakresie poprawiania i skalowania obrazu do rozdzielczości jak najbliższej 8K. W poprzedniej generacji w tym procesie brało udział 20 sieci neuronowych, wytrenowanych do różnego typu treści. W 2023 roku jest ich już 64. Dodatkowo model Excellence Line QN900C (widoczny poniżej w wersji 75-calowej) dostał odświeżanie obrazu 144 Hz.

Jakość obrazu telewizorów Excellence Line zadziwia – potwierdzam to z czystym sumieniem. Nie gorzej prezentuje się dźwięk. Oczywiście doskonale byłoby podłączyć do telewizora soundbar, subwoofer i tylne głośniki, by cieszyć się pełnią dźwięku Dolby Atmos. To pozwoli w pełni wykorzystać system Q-Symphony, zapewniający doskonałą, bezprzewodową współpracę urządzeń. Niemniej już same głośniki wbudowane robią wrażenie – 6.2.4 w modelu QN900C i 4.2.2 w QN800C – oraz interesujące funkcje oprogramowania, jak dźwięk podążający za obiektem czy możliwość podgłośnienia tylko dialogów, gdy w otoczeniu telewizora jest dość głośno. Ta druga funkcja pozwoli kontynuować śledzenie fabuły, nawet gdy automatyczny odkurzacz wyruszy na obchód mieszkaniu.

W 2023 roku wszystkie telewizory Excellence Line otrzymały moduł One Connect Pro, pozwalający uporządkować przewody – wystarczy podłączyć je do niewielkiej skrzynki, którą można umieścić obok telewizora lub przymocować do stopy. Za porządkiem idzie możliwość przymocowania telewizora niezwykle blisko ściany. Na żywo robi to doskonałe wrażenie. Te kilka centymetrów potrafi całkowicie zmienić odbiór obecności telewizora w pomieszczeniu.

OLED żywy jak nigdy wcześniej

W tegorocznej ofercie znalazły się także dwa nowe modele telewizorów typu OLED – S90C i S95C – w rozmiarach 55, 65 i 77 cali. Wyróżnia je unikatowe połączenie matrycy Samsung OLED z samoemisyjnymi pikselami OLED z kropką kwantową (Quantum Dot). W efekcie na matrycy widać głęboką czerń i fenomenalne barwy. Dodatkowoprzyciągają nowoczesnym dizajnem. Zwłaszcza model S95C, którego obudowa ma zaledwie 11 mm grubości. Wszystkie złącza zostały przeniesione do zewnętrznego modułu One Connect Pro, który można sprytnie ukryć, a sam telewizor może niemal idealnie przylegać do ściany na specjalnym wieszaku.



Do 24 kwietnia telewizor S95C można zamawiać w przedsprzedaży.

Neo QLED 4K z remasteringiem HDR

Seria Neo QLED 4K to w tym roku trzy modele: QN95C, QN92C i QN85C. W zależności od modelu dostępne są w rozmiarach od 43 do 85 cali. Wszystkie modele wykorzystują technikę Quantum Mini LED, która pozwala na bardzo precyzyjne sterowanie podświetleniem ekranu m.in. dzięki 14-bitowej skali jasności. To otwiera zupełnie nowe możliwości oglądania scen, które mają jasne i ciemne obszary.

Ter telewizory pozwalają na Automatyczny Remastering HDR z pomocą sztucznej inteligencji. Na podstawie analizy różnic między materiałami algorytm proponuje ulepszenia w obszarach, takich jak jasność, kolory i szczegóły. Telewizory QN92C i QN95C dostały ponadto powłokę antyrefleksyjną, która ogranicza odbicia światła. Z kolei najwyższy model z tej serii, czyli QN95C przynosi odświeżanie 144 Hz i dołączoną w zestawie kamerę z magnetycznym mocowaniem i fizyczną zasłoną w komplecie.

QLED jeszcze nie był tak smukły

W tym roku seria QLED obejmuje trzy modele – Q67C, Q77C i Q80C z ekranami od 43 do 98 cali (dostępność zależna jest od konkretnego modelu). Znakiem rozpoznawczym tej linii są wspaniałe i nasycone barwy. Jest to zasługą m.in. technologii Quantum Dot, dzięki której ekran wypełni się miliardem kolorów, które będą doskonałe niezależnie od jasności. QLED Q80C to w tym roku ekran z bezpośrednim tylnym podświetleniem, co przekłada się na wyższą jasność i lepszą czerń, ale wpływa także na samą konstrukcję – ekran jest o 1 cm smuklejszy w porównaniu do poprzednika, co pozwoliło zmniejszyć całą bryłę urządzenia.

To software jest siłą

Telewizor już dawno przestał być urządzeniem, które tylko pokazuje obraz i emituje dźwięk. Samsung zadbał o to, by telewizor robił o wiele więcej, a nowe modele robią wszystko szybciej od poprzedników. Oprogramowanie Samsung Smart Hub zostało dobrze zoptymalizowane, działa płynnie i ułatwia nawigację po bogatej ofercie usług VoD. Aplikacje będą podzielone na kategorie, zgodnie z zainteresowaniami użytkownika. Te uruchamiane często można umieścić na pierwszym planie, a nieużywane ukryć. Warto też pamiętać, że na Smart TV można nie tylko oglądać filmy i seriale z usług HBO Max, Netflix czy Disney+, ale także można grać w chmurze, korzystając z usługi Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW i Utomik oraz słuchać muzyki ze Spotify, Apple Music i Tidala.

Współczesny świat nakazuje, by wszystko było energooszczędne. Samsung zapewnił więc tryb ekonomiczny dla swoich smart TV. W tym mogą automatycznie zmniejszać jasność po zmroku czy wyłączać się, gdy nikogo nie ma w domu. Wszelkie związane z tym ustawienia znajdują się w aplikacji SmartThings.

Z drugiej strony Samsung zapewnił także możliwość korzystania z licznych funkcji dostępności, w tym redukcji emisji niebieskiego światła po zachodzie słońca. Jest tu też cała gama filtrów, które umożliwiają oglądanie telewizji osobom niedowidzącym i mającym problem z rozróżnianiem kolorów. Dla osób z problemami ze słuchem przygotowany został system audiodeskrypcji oraz możliwość zgłośnienia wyłącznie dialogów.

W tym roku telewizory Samsung – począwszy od modelu Q60C – odegrają ważną rolę w procesie integracji wielu urządzeń domowych. Samsung postawił na nowoczesny protoków IoT Matter, a telewizor może być hubem IoT i sterować całym ekosystemem. Dom będzie oczywiście powiązany z kontem Samsung, przez które możliwa będzie także zdalna kontrola. W ten sposób będzie można przygotować scenariusze, łączące urządzenia różnych firm, o ile tylko korzystają z protokołu Matter.

Widziałam świetny przykład – po zakończeniu prezentacji telewizorów zgasły wszystkie światła, wszystkie Smart TV zostały wyłączone, a z kąta na misję ruszył inteligentny odkurzacz. Wszystko to wymagało tylko jednorazowej konfiguracji. Fakt, że telewizor działający jako centrum sterowania IoT będzie miał nieco większy pobór prądu, ale z drugiej strony nie trzeba montować samodzielnej centralki. To znacznie ułatwi wejście w ekosystem tym, którzy jeszcze tego nie zrobili.

Przyznam, że zadziwiły mnie funkcje gamingowe telewizorów Samsunga dla graczy. Można na przykład umieścić na ekranie dodatkowy celownik w wybranym kolorze, powiększyć obszar (doskonała funkcja do korzystania z minimapy) i oczywiście dopasować kolorystykę do klimatu gry. Jeśli chcesz lepiej widzieć w nocy – żaden problem. Wystarczy zmienić tryb pracy telewizora i załatwione.

Niestety zdaję sobie sprawę z tego, że opisałam tu tylko ułamek możliwości smart TV Samsunga. Od możliwych scenariuszy wykorzystania aż się kręci w głowie. Kolejny to treningi z kamerą i filmem – w trybie picture-in-picture można śledzić podgląd wykonywanych ćwiczeń. Oczywiście nie zabrakło możliwości oglądania dwóch źródeł jednocześnie, w tym z regulacją głośności każdego z nich osobno, a nawet z możliwością wysłania dźwięku z jednego źródła tylko na słuchawki bezprzewodowe. Wideorozmowy również są w zasięgu na modelu OLED QN95C, jeśli do telewizora zostanie podłączona kamera. Spokojnie, jest do niej fizyczna zasłona i można ją łatwo zdjąć.

Telewizory inne niż wszystkie

Portfolio uzupełniają telewizory kierowane do specyficznych klientów, o wyjątkowych wymaganiach. Największe wrażenie zrobił na mnie nowy The Frame, którego matowa powierzchnia z daleka prezentuje się, jakby to w ogóle nie był ekran. Aż chce się podejść i podziwiać pociągnięcia pędzla na prezentowanych dziełach sztuki. Przyznam, że ten telewizor zrobił na mnie piorunujące wrażenie – chyba największe z całej kolekcji. Nowy model dopasuje jasność ekranu do jasności otoczenia, może wyłączyć obraz, gdy nikogo nie ma w domu i najważniejsze: odbija znacznie mniej światła niż poprzednik. Niezmiennie można wymienić jego ramkę na inny kolor – na miejscu trzymają ją magnesy. Jest też możliwość kupienia stojaka z silnikiem, który będzie obracał The Frame zależnie od wyświetlanego dzieła sztuki.

Na koniec przypomnę jeszcze o dwóch nietypowych produktach, które wciąż są dostępne w portfolio Samsunga. Pierwszy to niszowy The Sero – 43-calowy telewizor przeznaczony do oglądania na zmianę wideo pionowego i poziomego. Sekretem tej konstrukcji jest stopa z silnikiem, który obraca ekran telewizora, zależnie od rodzaju wyświetlanej treści. W skromnej obudowie znalazły się głośniki w systemie 4.1.

Drugi to The Serif, którego obudowa z boku wygląda jak litera I z klasycznego, szeryfowego fontu. To bardzo ciekawy model także dlatego, że można go postawić na środku pokoju i będzie wyglądał dobrze. Zarówno przód, jak i tył, zostały starannie zaprojektowane.

Za elegancką maskownicą z tyłu zostały umieszczone bardzo dobre głośniki. Na górnej krawędzi zaś można spokojnie postawić ozdoby, jest to też miejsce uwielbiane przez koty. Moja pierwsza myśl na widok tej obudowy poprowadziła mnie w kierunku serwetek, które robiła na szydełku moja babcia (oczywiście przekazała mi tę cenną wiedzę) – jedna z nich zawsze leżała na kineskopowym telewizorze. Tam też jest moduł NFC, który pozwala szybko i łatwo sparować telewizor ze smartfonem i przesyłać treści – czy to materiały wideo, czy sam dźwięk.

Wszystkie zaprezentowane telewizory obsługują system Q-Symphony. W tym momencie warto wspomnieć, że niebawem na polski rynek wejdą także nowe soundbary z serii Q – HW-Q60C, HW-Q600C, HW-Q700C, HW-Q800C, HW-Q930 oraz HW-Q990C. Słuchanie ich to była czysta przyjemność, a jeden z nich jest wyjątkowo wąski.

