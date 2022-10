Google i Samsung łączą siły dla lepszego inteligentnego domu

Google i Samsung rozszerzają współpracę w obszarze smart home. Firmy razem będą rozwijać możliwości standardu Matter, dzięki któremu zarządzanie inteligentnym domem ma być łatwiejsze.

Firmy Samsung i Google zapowiedziały, że będą dążyć do przeniesienia interoperacyjności inteligentnego domu na zupełnie nowy poziom. W najbliższych miesiącach użytkownicy telefonów i tabletów Samsung Galaxy będą mogli w prosty sposób dodawać urządzenia kompatybilne z protokołem Matter do swoich ekosystemów opartych na platformach SmartThings oraz Google Home.

Do tej pory korzystanie z poszczególnych urządzeń działających w wielu różnych ekosystemach mogło nastręczać sporo trudności. W celu ich skonfigurowania niezbędne było wykonanie licznych działań w wielu aplikacjach, by połączyć różne konta, a komunikacja i tak często nie przebiegała pomyślnie w obydwu kierunkach. W związku z tym użytkownicy musieli pamiętać, za pomocą jakich aplikacji lub interfejsów mogą obsługiwać poszczególne urządzenia. Można też było skorzystać z "integratorów", pozwalających połączyć wiele różnych usług w jedną całość. Ja do tego używam Home Assistanta.

Możliwość skonfigurowania wielu administratorów, jaką daje standard Matter, stanowi podstawę rozwiązania pozwalającego na bezpośrednie podłączenie poszczególnych urządzeń do różnych aplikacji i ekosystemów. Dzięki temu użytkownicy mają szerszy wybór, jeśli chodzi o stosowane przez nich rozwiązania, i cieszą się wyższym poziomem elastyczności. Samsung i Google wykorzystują technologię pozwalającą na zarządzanie urządzeniami przez wielu administratorów, umożliwiając użytkownikom wyszukiwanie, podłączanie oraz sterowanie urządzeniami obsługującymi protokół Matter za pomocą działających w systemie Android aplikacji SmartThings lub Google Home.

Po uruchomieniu aplikacji SmartThings, użytkownicy zostaną poinformowani, że w sieci pracują urządzenia skonfigurowane za pomocą Google Home i będą mogli w prosty sposób dodać je do systemu SmartThings (i odwrotnie). Dzięki takiemu rozwiązaniu domownicy będą mogli sterować wszystkimi urządzeniami działającymi w ramach inteligentnego domu z jednego miejsca – z poziomu aplikacji SmartThings lub Google Nest Hub. Wyeliminowana zostanie konieczność ręcznego dodawania każdego urządzenia. Nie trzeba będzie również pamiętać, do którego z ekosystemów zostało ono dodane w pierwszej kolejności.

Z aplikacją Samsung SmartThings telewizor taki jak na przykład Neo QLED QN91B staje się centralnym hubem, który pozwala wygodnie sterować innymi urządzeniami domowymi z jednego punktu. Obecnie platforma współpracuje z około 40 urządzeniami gospodarstwa domowego. Należą do nich pralki, suszarki do ubrań, zmywarki do naczyń, klimatyzatory, oczyszczacze powietrza, odkurzacze, piekarniki, okapy, płyty kuchenne i kuchenki mikrofalowe.

Rozszerzenie SmartThings Cooking możemy zintegrować z piekarnikiem parowym, lodówką czy płytą indukcyjną, Aplikacja wyszuka i zarekomenduje wyjątkowe przepisy, a następnie przygotuje listę niezbędnych zakupów i zaleci odpowiednie plany żywieniowe. Dzięki rozszerzeniu SmartThings Energy konsumenci mogą obniżyć koszty zużycia energii w domu, automatycznie przełączając kompatybilne inteligentne urządzenia w tryb oszczędzania.

Jako największy deweloper systemu Android, Samsung ceni sobie bliską współpracę z firmą Google. Zwiększając poziom elastyczności za pomocą nowej funkcjonalności pozwalającej na obsługę urządzeń przez wielu administratorów naturalnie wchodzimy w kolejny etap naszej współpracy. Dzięki takiemu podejściu możemy wspierać liczne grono zarówno aktualnych, jak i przyszłych użytkowników produktów oferowanych przez Samsung i Google.

Twórcy platform SmartThings i Google szanują wybory dokonywane przez konsumentów i starają się zapewnić im wszelkie narzędzia niezbędne do sterowania poszczególnymi urządzeniami. Nasza współpraca potwierdza zaangażowanie obydwu firm, zwiększając jednocześnie poziom komfortu użytkowników oraz promując transparentność pomiędzy obydwoma ekosystemami.

– powiedział Jaeyeon Jung, Wiceprezes i Dyrektor ds. SmartThings w Dziale Urządzeń Mobilnych eXperience, Samsung Electronics

Jesteśmy przekonani, że uruchomienie protokołu Matter spowoduje wśród konsumentów wzrost oczekiwań związanych z elastycznością systemów obsługujących inteligentne domy. Jesteśmy dumni z możliwości współpracy z firmą Samsung, a także z tego, że dajemy aktualnym i nowym użytkownikom inteligentnych domów wgląd w rozwiązania przyszłości, pozwalając im jednocześnie cieszyć się łatwością i komfortem eksploatowania nowych systemów.

– dodał Matthew McCullough, Wiceprezes ds. Zarządzania Produktami w Dziale Rozwoju Systemu Android, Google

Oferowana przez firmy Samsung i Google funkcja pozwalająca platformie Matter zarządzać urządzeniami działającymi w ramach różnych ekosystemów zadebiutuje na rynku w najbliższych tygodniach.

