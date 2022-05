TeamGroup przygotował piekielnie wydajne pamięci RAM DDR5

G.SKILL ma powód do obaw? Inna z tajwańskich firm zapowiedziała nowe, szalenie wydajne moduły RAM DDR5 doprawione podświetleniem RGB LED.

Pamięci RAM w standardzie DDR5 to stosunkowo świeże rozwiązanie. W segmencie konsumenckim zadebiutowały one dopiero w listopadzie ubiegłego roku wraz z premierą procesorów Intel Alder Lake-S. Na początku były jednak bardzo trudno dostępne i pieruńsko drogie, to się jednak powoli zmienia.

TeamGroup kusi wydajnością i podświetleniem RGB LED

Jak w przypadku każdej nowej technologii, tak i moduły RAM DDR5 są coraz lepsze z każdym miesiącem. Mowa zarówno o taktowaniach, opóźnieniach, jak i pojemnościach. Swoje własne rozwiązania oferuje też coraz więcej firm. Dzisiaj skupimy się na tajwańskim TeamGroup, które rozszerza swoją ofertę o pieruńsko wydajne modele.

TeamGroup T-FORCE DELTA RGB DDR5 to pamięci RAM do komputerów stacjonarnych, które jak sama nazwa wskazuje wyposażono w kolorowe podświetlenie LED. Dużo ważniejsza jest jednak specyfikacja - wrażenie robią zarówno wysokie taktowania, jak i niskie opóźnienia.

Tajwańczycy zapowiedzieli modele z efektywnym zegarem 6000 MHz i opóźnieniami rzędu CL 30 oraz wydajniejsze 6600 MHz przy timingach CL 34. W obu przypadkach mowa o napięciu 1,35 V. Są to więc parametry oferowane do tej pory wyłącznie przez firmę G.SKILL.

Oba warianty TeamGroup T-FORCE DELTA RGB DDR5 dostępne będą w zestawach 2x 16 GB w wersjach z czarnym bądź białym radiatorem. Producent nie zdradził sugerowanych cen, ale z pewnością będzie drogo.

Źródło zdjęć: TeamGroup

Źródło tekstu: TeamGroup, oprac. własne