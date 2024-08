Nadciągają tanie laptopy. Zasilą je układy Snapdragon X

Szukasz laptopa oferującego długi czas pracy? Kuszą Cie modele z układami Snapdragon X, ale są zbyt drogie? Wystarczy poczekać do przyszłego roku.

Niedawno zyskaliśmy nowego producenta procesorów komputerowych. Do grona zdominowanego głównie przez AMD oraz Intela dołączył Qualcomm. Amerykanie znani z wydajnych SoC dla smartfonów pozazdrościli Apple i postanowili wydać własne układy ARM dla laptopów.

Laptopy będą wyposażone w system Windows 11

Seria Snapdragon X nie spełniła co prawda wszystkich obietnic (zwłaszcza pod względem wydajności w grach), ale kusi bardzo długim czasem pracy na jednym ładowaniu. Niestety wszystkie dotychczasowe laptopy są dość drogie - najtańsze modele to wydatek ponad 5000 złotych. To się jednak ma zmienić.

Cristiano Amon, dyrektor generalny Qualcomm, zapowiedział podczas spotkania dotyczącego wyników finansowych firmy, że od przyszłego roku na rynku pojawią się laptopy z procesorami Snapdragon X w cenie 700 dolarów (około 2795 złotych). Pozwoli to na zaatakowanie niskiej i średniej półki.

Krok ten ma pozwolić na zwiększenie popularności urządzeń na bazie ARM, zwłaszcza wśród konsumentów używających komputera głównie do internetu, filmów i seriali oraz pracy biurowej. Wszędzie tam długi czas pracy jest dużo ważniejszy od topowej wydajności.

Na chwilę obecną brak szczegółów jacy producenci zaoferują tanie laptopy ze Snapdragonem X oraz gdzie poczynione zostaną oszczędności. Należy jednak zakładać standardowe kroki - plastikowe obudowy; ekrany o mniejszej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania oraz nieco większa waga urządzeń.

Zobacz: Kosmiczne podróże i strategiczne wybory, czyli nowości GeForce NOW

Zobacz: ASUS szykuje gamingowy tablet, który zawstydzi Twój komputer

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tom's Hardware

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne