To koniec tańszych SSD. Producenci wycofują je z oferty

Planowałeś złożenie budżetowego zestawu komputerowego? Warto się pośpieszyć, bo już niedługo ze sklepów znikną najtańsze SSD.

Większość laptopów oraz komputerów stacjonarnych sprzedawana jest obecnie już bez HDD, dotyczy to nawet niskiego segmentu cenowego. Wyparte zostały one przez SSD, które są znacznie wydajniejsze, lżejsze oraz oferują całkowicie bezgłośną pracę i niski pobór mocy.

PCI Express 3.0 debiutowało w 2010 roku

Niedawno informowaliśmy Was, że czołowi producenci szykują się do ograniczenia produkcji pamięci NAND. Wszystko przez mniejszy popyt niż zakładano. Wygląda jednak na to, że również firmy od nośników półprzewodnikowych planują zmiany. Starsze rozwiązania typu PCI Express 3.0 odchodzą do lamusa.

Chińska redakcja ITHome, powołując się na swoje źródła w branży, twierdzi iż producenci skończyli z produkcją SSD PCIe 3.0 x4. Dystrybutorzy, a tym samym sklepy, nie powinni spodziewać się kolejnych dostaw po skończeniu aktualnych stanów magazynowych. Teraz standardem mają być SSD PCIe 4.0 x4.

Nie powinno to nikogo dziwić, bowiem interfejs PCI Express 3.0 debiutował na rynku 14 lat temu. Praktycznie wszystkie płyty główne na rynku wspierają już młodsze PCI Express 4.0, które oferuje dwa razy wyższe transfery. A coraz więcej platform obsługuje też PCI Express 5.0, czyli jeszcze wydajniejszy standard.

Czy konsumenci mają za czym płakać? Raczej nie. Większość producentów od dłuższego czasu nie wypuszczała nowych modeli PCIe 3.0 x4, kontynuując co najwyżej sprzedaż starszych propozycji. Ewentualnym wyjątkiem jest KLEVV, ale jego dostępność i popularność w Polsce nigdy nie była duża.

Jedynym problemem może być najniższy segment cenowy. Większość tanich SSD w formacie M.2 w Polskich sklepach - np. GOODRAM PX500, Patriot P300 - opiera się nadal na PCIe 3.0 x4. Co prawda dostępne są też budżetowe, wydajniejsze modele PCIe 4.0 x4, ale przeważnie z ceną o 20-40 złotych wyższą.

