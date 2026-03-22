Sprzęt

Taki będzie Oppo Pad Mini. Będzie hit czy kit?

Oppo zdecydował się dołączyć do walki o segment flagowych małych urządzeń. Nie tylko nadchodzący mniejszy smartwatch, ale także tablet. Już niedługo w Chinach pojawi się bowiem Oppo Pad Mini.

Michał Świech (Isand)
MICHAł ŚWIECH (ISAND) 20:34
Oppo Pad Mini coraz bliżej

Z kolejnych przeciekow na temat urządzenia maluje się powoli coraz bardziej klarowny obraz nadchodzącego tabletu. Sercem nowego modelu będzie układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Przekątna ekranu sięgnie 8,8 cala, czyli model naprawdę będzie mały jak na dzisiejszy świat tabletów. Z przodu będzie pojedynczy sensor 8 Mpix, natomiast aparat główny będzie próbował skusić 13 Mpix. Nie wiemy jeszcze jaka będzie pojemność akumulatora nowego urządzenia, ale naładujemy go w technologii 67 W

Z dotychczasowych wieści wynika, że będzie on dostępny w czterech wersjach różniących się pamięcią - 8 GB RAM  + 256 GB pamięci wbudowanej, 12/256, 12/512 oraz 16/512. Oppo postawil na stosunkowo rzadko spotykane kolory - fiolet, złoto i brąz. Zawsze miła odmiana od wszechogarniającej czerni.  Do premiery najprawdopodobniej dojdzie w kwietniu. Nie wiemy jeszcze czy nowy tablet pojawi się poza Chinami.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Płyn do mycia szyb i luster BIOSTAR 700 ml
Płyn do mycia szyb i luster BIOSTAR 700 ml
0 zł
14.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 14.99 zł
Aktywne, Podstawkowe kolumny głośnikowe SHARP CP-S30 Czarne (2 szt.), Bluetooth 5.0, Wbudowany Equalizer, Wejście USB
Aktywne, Podstawkowe kolumny głośnikowe SHARP CP-S30 Czarne (2 szt.), Bluetooth 5.0, Wbudowany Equalizer, Wejście USB
-20.99 zł
299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 279 zł
Odkurzacz HYUNDAI VC068B
Odkurzacz HYUNDAI VC068B
0 zł
209 zł - najniższa cena
Kup teraz 209 zł
Advertisement
Źródła zdjęć: oppo (pad air)