Chińczycy zaskakują. Tak wydajnego tabletu jeszcze nie widziałeś

Potrzebujesz wydajnego, mobilnego sprzętu z Windowsem? Nie przekonują Cie propozycje z serii Microsoft Surface? Wybawieniem może się okazać nadciągający OneNetbook T1 z 12-rdzeniowym procesorem Intel Alder Lake.

Okres letni dla wielu osób oznacza masę wyjazdów - rodzinnych, wakacyjnych czy służbowych. W 2022 roku często jednak musimy być nadal "osiągalni" telefonicznie lub mailowo. Nie każdy jednak chce zabierać w podróż ciężkiego laptopa, a nie wszystko da się zrobić na smartfonie. Tutaj pomocą przychodzą ultabooki oraz tablety.

Chińczycy rzucają wyzwanie serii urządzeń Microsoft Surface

Na rynek zmierzy bardzo ciekawy sprzęt prosto z Chin. Mowa o nowym urządzeniu 2-w-1 od One-Netbook, które Chińczycy reklamują nawet jako urządzenie 3-w-1 (tablet, laptop, tablet graficzny). Uwagę zwraca przede wszystkim bardzo mocna specyfikacja oraz wytrzymała, aluminiowa obudowa.

OneNetbook T1 to 13-calowy tablet o wymiarach 326 x 198 x 10,7 milimetrów i wadze 980 gramów. Mamy tutaj do czynienia z dotykową matrycą IPS o rozdzielczości 2160 x 1440 pikseli, jasnością do 350 nitów oraz pokryciem palety barw sRGB w 100%. Sercem urządzenia może być jeden z trzech procesorów:

Intel Pentium Gold 8505 - 5 rdzeni, 6 wątków; do 4,4 GHz; TDP 15 W; iGPU Intel UHD (48 EU)

- 5 rdzeni, 6 wątków; do 4,4 GHz; TDP 15 W; iGPU Intel UHD (48 EU) Intel Core i5-1240P - 12 rdzeni, 16 wątków; do 4,4 GHz; TDP 28 W; iGPU Intel Iris Xe (80 EU)

- 12 rdzeni, 16 wątków; do 4,4 GHz; TDP 28 W; iGPU Intel Iris Xe (80 EU) Intel Core i7-1260P - 12 rdzeni, 16 wątków; do 4,7 GHz; TDP 28 W; iGPU Intel Iris Xe (96 EU)

W przypadku pamięci RAM mowa o 8 lub 16 GB DDR5 5200 MHz, zaś w przypadku pamięci wbudowanej do wyboru jest SSD typu PCI Express 3.0 x4 (M.2 2280) o pojemności 256 lub 512 GB albo 1 lub 2 TB. Akumulator oferuje 46,2 Wh. Pierwsze niezależne testy wypadły bardzo dobrze.

Użytkownik ma do dyspozycji jedno USB 3.2 typu C, dwa USB 3.2 typu A, jedno mini HDMI, czytnik kart microSD oraz złącze audio 3,5 mm. W przypadku łączności bezprzewodowej zdecydowano się na kartę Intel AX201 oferującą WiFi 6 i Bluetooth 5.2. Wbudowana kamera to rozwiązanie 720p (2 megapiksele).

OneNetbook T1 można już zakupić przedpremierowo na platformie crowdfundingowej Indiegogo. Sugerowane ceny zależą od wybranej specyfikacji i wyglądają następująco (przedpremierowo/po premierze):

Intel Pentium Gold 8505 (8 GB + 256 GB) - 599/719 USD, czyli około 2629/3155 PLN

Intel Core i5-1240P (16 GB + 512 GB) - 969/1119 USD, czyli około 4255/4915 PLN

Intel Core i7-1260P (16 GB + 1 TB) - 1199/1399 USD, czyli około 4915/6140 PLN

Intel Core i7-1260P (16 GB + 2 TB) - 1299/1499 USD, czyli około 5700/6579 PLN

Akcesoria jak magnetyczna klawiatura, futerał czy rysik sprzedawane są oddzielnie (kosztują kolejno 59, 29, 39 USD). Chińska firma deklaruje, że wysyłka dla osób zamawiających OneNetbook T1 na Indiegogo rozpocznie się już w sierpniu 2022. W zestawie dołączona będzie wydajna, mała ładowarka 65 W z USB typu C.

