Silicon Power kusi wydajnymi i ładnymi modułami RAM DDR5

Kolejny producent prezentuje swoje wydajne moduły RAM w standardzie DDR5. Tym razem do wyboru są dwie wersje kolorystyczne i wariant z lub bez RGB LED.

Sytuacja na rynku podzespołów komputerowych zdaje się powoli normować. Karty graficzne wróciły na sklepowe półki, a ich ceny są bliskie sugerowanych. W ostatnich miesiącach również zdecydowanie wzrosła dostępność i spadły ceny modułów RAM typu DDR5. Tylko obudowy komputerowe są droższe niż powinny.

Silicon Power zaoferuje moduły DDR5 o pojemności do 64 GB

Dzisiaj skupimy się jednak na pamięciach nowej generacji. Kolejny producent rozszerzył bowiem swoje portfolio o wydajne moduły DDR5 do komputerów stacjonarnych. Jest to Silicon Power znane z dość niskich cen.

Silicon Power XPOWER Zenith (RGB) DDR5 to moduły RAM typu DDR5 skierowane do graczy. Mamy tutaj do czynienia z modelami o efektywnym taktowaniu 5200, 5600 i 6000 MHz przy opóźnieniach rzędu CL 38 lub CL 40. Mowa o napięciu 1,25 V lub 1,35 V w przypadku najwydajniejszego wariantu.

Konsumenci będą mogli wybierać nie tylko pod względem specyfikacji, ale i wyglądu. Do sprzedaży trafić mają warianty w białej i czarnej wersji kolorystycznej oraz z i bez podświetlenia RGB LED. Metalowy radiator jest niski - pamięci mają wysokość 38,5 milimetra.

Silicon Power XPOWER Zenith DDR5 i XPOWER Zenith RGB DDR5 pojawią się w sklepach w zestawach o łącznej pojemności 16 GB (2x 8 GB), 32 GB (2x 16 GB) oraz 64 GB (2x 32 GB). Wszystkie objęte dożywotnią gwarancja producenta. Sugerowane ceny w Europie, a tym bardziej w Polsce nie zostały zdradzone. Silicon Power znany jest jednak z przystępnych cen.

Źródło zdjęć: Silicon Power

Źródło tekstu: oprac. własne