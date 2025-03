Ta karta pamięci Samsunga jest naprawdę szybka i pojemna. A dziś kupicie ją w świetnej cenie

Aparaty, kamerki, w tym te sportowe, drony, konsole do gier, a nawet laptopy. Każde z tych urządzeń wykorzystuje karty pamięci, które przeszły długą drogę od nośników, których jedyną zaletą były małe wymiary i łatwość montażu. Dziś są one pojemne, szybkie i trwałe. I to do tego stopnia, że w takim Nintendo Switch mogą one pełnić rolę magazynu danych dla najbardziej zaawansowanych gier, a w aparatach zapisywać nagrania 4K z bardzo dużą ilością klatek.

Samsung PRO Plus microSD 512GB

Tu natomiast mamy do czynienia z promocją na kartę, która jest dumnym reprezentantem wyższej półki cenowej. Karta ta należy do klasy UHS-I / U3, V30 ,A2. To przekłada się na prędkość odczytu do 180 MB/s i zapisu do 130 MB/s. Jej pojemność to natomiast 512 GB. Świetnie się więc sprawdzi zarówno w konsolach, jak i profesjonalnych aparatach. Dodatkowo jest odporna na pył, wodę, wysokie temperatury i promieniowanie RTG. A wszystko to za jedyne 289 złotych. A i to przy 10-letniej gwarancji producenta.