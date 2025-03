Ta karta kosztuje dosłownie grosze, a mimo to jest naprawdę szybka

Tak się akurat składa, że szybkość często idzie w korelacji z jakością w przypadku kart pamięci. Nie można także zapominać, że im szybsza karta, tym szybciej… zgrywane są na nie dane. Więc nawet jeśli nie potrzebujecie jej do aparatu, kamery, drona, czy konsoli, a na przykład do Raspberry Pi, czy odtwarzacza muzyki, to im jest szybsza, tym szybciej wrzucicie na nie istotne pliki. Tak się akurat składa, że w promocyjnej cenie 22,99 zł możecie kupić dziś prawdziwą perełkę.