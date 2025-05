Szalona promocja w x-kom. Ten produkt jest za 49 zł i idzie jak woda. Sam wziąłem dwie sztuki

Jest to więc jedna z tych promocji, w których warto się pośpieszyć. Obejmuje ona karty pamięci Samsung 256GB SDXC PRO Plus. Są to niezwykle szybkie nośniki, które oferują prędkość odczytu do 160 MB/s i zapisu do 120 MB/s. Mowa więc o sprzęcie dla prawdziwych profesjonalistów. Dodatkowo są odporne na temperaturę, wodoodporne, wstrząsoodporne i nawet promieniowanie RTG nie robi na nich wrażenia. A wszystko to za 49 zł.