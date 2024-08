System ze Steam Decka trafi na inne konsole? Jest na to duża szansa

SteamOS, czyli system operacyjny z konsoli Steam Deck, może trafić na inne urządzenia, także konkurencyjne. Tak sugeruje jego najnowsza aktualizacja.

Na rynku zadebiutowało wiele przenośnych konsol, które pozwalają na uruchamianie gier komputerowych. Wśród nich jednym z popularniejszych wyborów jest Steam Deck. Ma on jedną niekwestionowaną przewagę nad konkurentami. Chodzi o system SteamOS, który — inaczej niż Windows 11 — jest przystosowany do tego typu sprzętów. Jest szansa, że niedługo zobaczymy go również na innych konsolach, w tym ASUS ROG Ally.

SteamOS na innych konsolach

Najnowsza aktualizacja SteamOS, oznaczona jako 3.6.9 beta, wprowadza kilka poprawek do systemu, a do tego wprowadza obsługę dodatkowych kontrolerów. Jednak jeden punkt na długiej liście zmian wywołał spore poruszenie. Valve wspomniało, że od tej wersji SteamOS obsługuje dodatkowe przyciski z konsoli ASUS ROG Ally.

Już w zeszłym roku Valve wspominało, że jednym z planów firmy jest szersze udostępnienie systemu SteamOS na szerszej gamie urządzeń. Początkowo miał on trafić na inne konsole, ale docelowo firma chce, aby można do było instalować na dowolnym komputerze, także stacjonarnym.

Co prawda ASUS ROG Ally, MSI Claw i Lenovo Legion Go pozwalają na instalację nie tylko Steama, ale też GOG, EA App, czy Epic Games Launcher, ale system operacyjny Windows 11 jest tak naprawdę ich najsłabszym punktem. Głównie dlatego, że nie jest przystosowany do małych, dotykowych ekranów i obsługi za pomocą kontrolerów. Dlatego możliwość instalacji na nich SteamOS może być dla wielu kuszącą perspektywą.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: TechSpot