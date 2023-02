ASRock Blazing Quad to pieruńsko wydajna karta rozszerzeń dla SSD

Potrzebujesz w swoim komputerze kilku SSD PCIe 5.0? Planujesz bardzo wydajną konfigurację RAID? Martwisz się o temperatury pod obciążeniem? W każdym z tych przypadków pomoże Ci najnowsza karta rozszerzeń od ASRocka.

Nośniki półprzewodnikowe mają szereg zalet względem klasycznych dysków talerzowych. Mowa o wyższych prędkościach odczytu i zapisu, niższych czasach dostępu oraz całkowicie bezgłośnej kulturze pracy. Nikogo więc nie powinno dziwić, że SSD sukcesywnie wypierają HDD z rynku.

ASRock Blazing Quad oferuje wydajność aż do 256 GB/s

Co jednak jeśli potrzebujecie więcej nośników niż macie złączy w płycie głównej? Nic straconego! Istnieją specjalne adaptery, które rozszerzają możliwości Waszego komputera. Jeden z nich zaprezentował ASRock.

ASRock Blazing Quad to jednoslotowa karta rozszerzeń dla nośników półprzewodnikowych. Mamy tutaj do czynienia z aż czterema złączami M.2 22110/25110 z interfejsem PCI Express 5.0 x4. Sam adapter korzysta z interfejsu PCIe 5.0 x16 pozwalając wszystkim SSD osiągnąć pełnie wydajności (do 16 GB/s per nośnik).

Tajwański produkt wyposażono w aluminiowy, bogato żebrowany radiator i dwa niewielkie wentylatory. Prócz tego nie zabrakło diod sygnalizujących pracę poszczególnych SSD oraz dodatkowej wtyczki zasilającej typu 6-pin. Nie jest on obowiązkowa, a dodana "na zapas", dla nośników mogących pojawić się w przyszłości.

ASRock Blazing Quad powstał z myślą o nowych płytach głównych ASRock W790 dla procesorów Intel Xeon W Sapphire Rapids. Produkt trafi również do samodzielnej sprzedaży, ale cena pozostaje tajemnicą.

