AMD Ryzen 7 7745HX będzie aż o 34% wydajniejszy

AMD szykuje się do premiery bardzo wydajnych procesorów na rynku mobilnym. Najnowsze jednostki mają być skierowane do graczy oraz entuzjastów.

Wojna pomiędzy AMD i Intelem odbywa się na wielu płaszczyznach. Obaj amerykańscy giganci walczą nie tylko o udziały na rynku procesorów do komputerów stacjonarnych, ale również laptopów oraz serwerów. Do tej pory ze znaczącą przewagą wygrywają Niebiescy, ale Czerwoni planują przystąpić do kolejnej ofensywy.

Seria AMD Ryzen 7045HX zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu

Asem w rękawie AMD ma być seria Ryzen 7045HX, nazywana również "Dragon Range", czyli bardzo wydajne procesory mobilne na architekturze Zen 4 wykonane w litografii 5 nm. Będzie to odpowiedź na znane nam już procesory Intel Raptor Lake-HX. A tak się się składa, że poznaliśmy wydajność jednego z CPU od Czerwonych.

AMD Ryzen 7 7445HX to 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor pracujący z bazowym zegarem 3,6 GHz i do 5,1 GHz w trybie boost. Dopełnia to 40 MB pamięci Cache. Deklarowane TDP ma operować w zakresie od 45 W do ponad 75 W, a więc zdecydowanie więcej niż znane nam do tej pory jednostki AMD.

W chińskiej części internetu pojawiły się wyniki wydajności z popularnego programu testowego Cinebench R23. AMD Ryzen 7 7445HX zanotował tutaj 1828 punktów w teście wydajności jednowątkowej i 18 606 punktów w teście wydajności wielowątkowej. Są to bardzo dobre wyniki na poziomie stacjonarnego AMD Ryzen 7 7700.

Dla porównania flagowiec poprzedniej generacji w postaci AMD Ryzen 9 6900HX w tym samym teście uzyskuje kolejno około 1578 i 13 915 punktów. Tym samym nowy procesor powinien być kolejno o 15% i 34% wydajniejszy. Wszystko za sprawą nowszej architektury oraz o 200 MHz wyższych taktowań.

Pozycja Intela zdaje się być niezachwiana. Poprzednia generacja z Intel Core i9-12950HX na czele nadal jest wydajniejsza (1821/20 060 punktów). A królem pozostaje najnowszy Intel Core i9-13950HX, który nie pozostawia na Czerwonych suchej nitki notując w Cinebench R23 około 2065 i 30 007 punktów.

Pierwsze laptopy wyposażone w procesory z rodziny AMD Dragon Range mają zadebiutować jeszcze w tym miesiącu. Swoje modele szykuje między innymi Alienware, ASUS i Lenovo. Ceny pozostają tajemnicą.

Zobacz: AMD skupia się na graczach. Architektura RDNA4 będzie dla nich

Zobacz: Uważaj! AMD może popsuć Twój komputer

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD, 9550pro@Twitter

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne