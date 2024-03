Takich komputerów kupujemy coraz mniej, ale jest też zaskoczenie

Firma analityczna IDC opublikowała najnowszy raport na temat sprzedaż komputerów gamingowych. Dane nie są najlepsze.

Z raportu IDC wynika, że sprzedaż komputerów dla graczy była w 2023 roku gorsza aż o 13,2 proc. w porównaniu z rokiem 2022. W sumie na całym świecie sprzedało się 44 mln egzemplarzy tego typu sprzętów. Nie ma w tym zaskoczenia, bo cały rynek przechodził kryzys, ale wśród tych złych informacji są też dobre wieści.

Sprzedaż komputerów 2023 roku

W sumie sprzedaż komputerów spadła w zeszłym roku aż o 14,8 proc., co było najgorszym wynikiem dla branży od dawien dawna. Natomiast zaskakiwać może sytuacja w segmencie monitorów dla graczy. Ten zanotował pokaźny wzrost aż o 20,3 proc. roku do roku. Odpowiedzialne za to były przede wszystkim droższe modele o odświeżaniu co najmniej 165 Hz. Taki wzrost popularności może wynika prawdopodobnie z bardziej atrakcyjnych cen.

A co z przyszłością? Branża ma powodu do patrzenia na nią z optymizmem. IDC przewiduje, że 2024 rok będzie już dużo lepszy. Różnica nie będzie kolosalna, bowiem eksperci przewidują 1-procentowy wzrost sprzedaży, który będzie napędzany przede wszystkim przez laptopy. To jednak sygnał, że kolejne lata mogą być lepsze. Co ciekawe, w tym czasie monitory mają sprzedawać się aż o 13,6 proc. lepiej.

Eksperci z IDC są zdania, że do 2028 roku sprzedaż komputerów gamingowych wzrośnie do poziomu 52 mln egzemplarzy, a monitorów dla graczy do 29,6 mln.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: TechSpot, IDC