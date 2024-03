x-kom nie zwalnia. Wlatują kolejne świetne okazje

Sklep x-kom ruszył dzisiaj z wielkanocną promocją, w ramach której można kupić wiele produktów w obniżonych cenach. Na liście nie brakuje też ofert na karty graficzne, dyski, zasilacze czy chłodzenia. Wybrałem kilka najciekawszych.

W ramach wielkanocnej wyprzedaży sklep x-kom przecenił wiele produktów. Szczególnie ciekawie prezentuje się promocja, w ramach której niektóre produkty możecie kupić za złotówkę, o czym już pisaliśmy TUTAJ. Tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się promocjom z kategorii hardware.

Promocje na hardware w x-kom

W ofercie x-kom znajduje się w tym momencie sporo sprzętu komputerowego. To między innymi karty graficzne, dyski SSD, zasilacze, czy też chłodzenia do procesora. Z całej tej listy w naszej ocenie najciekawiej prezentują się następujące promocje:



Jeśli coś jeszcze rzuciło Wam się w oczy, co jest warte dodania do powyższej listy, to dajcie znać w komentarzach, a w miarę możliwości postaramy się uzupełnić listę.

