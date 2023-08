Mały głośnik Bluetooth z wielkim dźwiękiem? Do tego wytrzymały i grający aż 16 godzin na jednym ładowaniu? Taki właśnie jest Sony SRS XB100, powrót muzycznej legendy, na którą Sony pracował latami.

Sugerowana cena detaliczna to 269 zł

Sony SRS-XB100 to chyba najprostszy sposób na wejście do świata dobrego, mobilnego dźwięku. Poprzednie generacje tej serii głośników Sony sprawdzały się w naszej redakcji wielokrotnie, sam od lat korzystam z poczciwego Sony SRS-XB12 i tak po prawdzie brakuje mi w nim jedynie bardziej uniwersalnego złącza USB-C. Złącze to rzecz jasna znajdziemy w najnowszym modelu, który właśnie zadebiutował w polskich sklepach. Mało tego, łatwo o nim zapomnimy za sprawą akumulatora pozwalającego na aż 16 godzin nieprzerwanego odtwarzania muzyki (głośność ustawiona na 36%).

Odporny na beztroskę

Tradycyjnie już konstrukcja chroniona jest przed wodą pyłem (IP67), ma wielofunkcyjny pasek (sam często nim przyczepiam głośnik do drzwiczek szafek kuchennych), a konstrukcja z mimośrodową membraną i membraną bierną odtwarza mocny, czysty dźwięk, niezależnie od ustawionej głośności. Ponadto nowo opracowany Sound Diffusion Processor, wykorzystując technologię DSP, rozszerza zasięg emisji w każdym otoczeniu — niech nie myli Was rozmiar.

Na obudowie znajdziemy mikrofon pozwalający na przeprowadzanie połączeń telefonicznych, jak i przyciski pozwalające nie tylko na sterowanie muzyką, ale też na sparowanie 2 głośników w stereofoniczną parę. Wisienką na torcie są opakowania pozbawione plastiku i częściowe wykorzystanie tworzyw z recyklingu do budowy samego głośnika — będące częścią misji zrównoważonego rozwoju japońskiej firmy.

Obsługiwane kodeki dźwięku to AAC i SBC, a łączność realizowana jest przez Bluetooth 5.3. Wymiary urządzenia to 76 x 95 mm, przy masie 274 gramów. Dostępne kolory to pomarańczowy, czarny, jasnoszary i niebieski.

