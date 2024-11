Sony ma powody do zadowolenia. Chodzi o PlayStation 5

Sony ma powody do zadowolenia. Japońska firma podała najnowsze dane na temat PlayStation 5. Mówiąc w skrócie — jest dobrze.

PlayStation 5 nie miało łatwej premiery. Co prawda konsola trafiła na rynek w czasach pandemicznych, gdzie wiele osób szukało sposobów na rozrywkę w domowych zaciszu, ale chwilę później nastąpił kryzys na rynku półprzewodników. Do tego doszła wojna w Ukrainie i kolejny kryzys w postaci ogromnego wzrostu inflacji. Pomimo tego sprzedaż PS5 jest dobra.

Sprzedaż PlayStation 5

Z raportu finansowego Sony dowiadujemy się, że PlayStation 5 sprzedało się już w liczbie 65,5 mln egzemplarzy na całym świecie. Są to dane do 30 września 2024 roku, więc dzisiaj na pewno są one jeszcze lepsze. PS5 jest lekko w tyle za swoim poprzednikiem, bowiem PlayStation 4 w analogicznym okresie mogło pochwalić się wynikiem na poziomie 67,7 mln sprzedanych egzemplarzy.

Pomimo tego Sony raczej ma powody do zadowolenia. PlayStation 5 jest już 8. najpopularniejszą w historii konsolą stacjonarną, plasując się nad NES-em. Jeśli weźmiemy wszystkie konsole pod uwagę, w tym te przenośne, to PS5 znajduje się na 13. lokacje, tuż za Nintendo 3DS (75,94 mln egz.).

Ciekawe, jak na wyniki wpłynie premiera PlayStation 5 Pro. Chociaż wielu graczy wyraża niezadowolenie nową wersją urządzenia, głównie z powodu wysokiej ceny, to możemy podejrzewać, że sprzedaż wzrośnie.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl

Źródło tekstu: KitGuru