Poznaliśmy polską cenę PlayStation 5 Pro. Szykuje się spory wydatek

Poznaliśmy oficjalną, polską cenę PlayStation 5 Pro. Zgodnie z przewidywaniami, graczom szykuje się spory wydatek.

Na oficjalnej stronie sklepu Sony Centre pojawiła się polska cena PlayStation 5 Pro. Nie wiemy, czy to celowe działanie, czy ktoś może się pospieszył z ujawnieniem informacji. Nie ma to wielkiego znaczenia. Faktem jest, że za tzw. prosiaka przyjdzie nam sporo zapłacić.

Polska cena PlayStation 5 Pro

Oficjalna, europejska cena PlayStation 5 Pro to 800 euro. Aktualny kurs tej waluty to około 4,27, więc po przeliczeniu wychodzi kwota nieco ponad 3400 zł. Już na tej podstawie mogliśmy się domyślać, ile przyjdzie nam zapłacić za konsolę. Przewidywania okazały się słuszne. Za PlayStation 5 Pro zapłacimy w Polsce 3499 zł. Sporo.

Cena tym bardziej wydaje się wyższa, że mowa o wersji cyfrowej. W zestawie nie ma ani napędu optycznego, ani dedykowanej podstawki do ustawienia konsoli. Jeśli chcielibyśmy pełny zestaw, to musimy liczyć się z wydatkiem co najmniej 4000 zł, a być może nawet i więcej, bo napędy do PS5 zaczęły sprzedawać się jak szalone i może być problem z zakupieniem egzemplarza dla siebie. Aktualnie na Ceneo można znaleźć tylko dwie oferty i obie w granicach 1000 zł.

Dla porównania PS5 Slim z napędem kosztuje w Polsce około 2300 zł. Wychodzi na to, że wersja Pro, w takiej samej wersji, jest mniej więcej dwa razy droższa. Oby wszystkie te technologiczne usprawnienia usprawiedliwiały ten zakup.

Źródło zdjęć: Shutterstock, X (@Dee_Batch)