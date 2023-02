PlayStation 5 czeka duża zmiana? Gracze byliby zadowoleni

Sony pracuje nad bezprzewodowymi słuchawkami do PlayStation 5. Czy to oznacza, że konsola w końcu zacznie obsługiwać dźwięk przez Bluetooth? Niekoniecznie, ale warto pomarzyć.

Sony lubi uprzykrzać życie użytkownikom swoich konsol. Doskonałym tego przykładem jest brak obsługi bezprzewodowych słuchawek Bluetooth w PlayStation 5. Konsola nie transmituje w ten sposób dźwięku, więc konieczny jest zakup dedykowanego do PS5 modelu. Jednak to może się wkrótce zmienić, chociaż nie musi.

Sony tworzy bezprzewodowe słuchawki do PS5

Tom Henderson z Insider Gaming twierdzi, że Sony w tym roku zaprezentuje dwa modele bezprzewodowych słuchawek do PlayStation 5. Pierwszy to standardowa konstrukcja słuchawek nausznych z regulowanym pałąkiem. W tej chwili nie wiemy wiele na ich temat poza tym, że mają trafić do sprzedaży w tym roku fiskalnym, czyli między kwietniem 2023 a marcem 2024. Ich kodowa nazwa to Voyager.

Jeszcze ciekawiej zapowiada się drugim model słuchawek dokanałowych, które wyglądem mają przypominać klasyczne TWS-y. Z plotek wynika, że zaoferują one około 5 godzin na jednym ładowaniu. W zestawie z nimi otrzymamy etui, które będzie pełnić funkcję ładowarki. Uzupełnianie baterii i aktualizowanie słuchawek ma się odbywać za pomocą kabla USB-C. Wewnętrzne są one znane jako Project Nomad. Do sprzedaży mają trafić mniej więcej w tym samym czasie, co Voyager.

Otwartym pozostaje pytanie, czy w zestawie znajdzie się dedykowany odbiornik, czy może będą to słuchawki Bluetooth. Jeśli to drugie, to nie obejdzie się bez aktualizacji oprogramowania konsoli, bo ta aktualnie nie obsługuje dźwięku przez Bluetooth.

Źródło zdjęć: Girts Ragelis / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Insider Gaming