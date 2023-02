Sprzedaż PlayStation 5 wystrzeliła w górę. Dane wręcz szokują

PlayStation 5 sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek, a przynajmniej w Europie. Dane wręcz szokują.

Od premiery PlayStation 5 sprzedaje się nieźle. Dane są tylko trochę grosze w porównaniu do PlayStation 4. Jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że mogłoby być dużo lepiej. Na drodze Sony do pełnego sukcesu stanęły problemy z dostępnością układów scalonych i podaż nienadążająca za popytem.

Rekordowa sprzedaż PlayStation 5

Jednak najnowsze dane sugerują, że i ta trudność powoli staje się przeszłością. Dostępność PS5 jest coraz lepsza. Potwierdzają to informacje Christophera Dringa z GameIndustry.biz, według których w styczniu 2023 roku sprzedaż konsoli w Europie wzrosła aż o 202 procent w porównaniu z analogicznym miesiącem rok wcześniej. Oznacza to, że na początku tego roku kupiliśmy 3 razy więcej egzemplarzy PS5 niż rok temu.

Sukces Sony to jednocześnie powód do zmartwień dla konkurencji, tym bardziej, gdy spojrzymy na pozostałe dane. W tym samym czasie Nintendo zaliczyło 11-procentowy spadek sprzedaży, a Xbox Series X/S aż 32-procentowy. PlayStation 5 w styczniu było też konsolą numer jeden w Ameryce Północnej i to zarówno pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy, jak i w przeliczaniu na wydane pieniądze.

Chociaż od premiery konsol nowej generacji minęły nieco ponad 2 lata, to wydaje się, że wynik rywalizacji został już rozstrzygnięty. Chociaż Microsoft ma rewelacyjną usługę w postaci Xbox Game Pass, to najwyraźniej gracze wolą PlayStation Plus i ekskluzywne gry, wydawane przez Japończyków.

