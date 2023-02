Sony chwali się liczbą sprzedanych konsol, ale czy ma czym?

Sony opublikowało wyniki finansowe za czwarty kwartał 2022 roku. W ten sposób dowiedzieliśmy się, ile konsol PlayStation 5 sprzedali Japończycy.

Z najnowszych wyników finansowych Sony za czwarty kwartał 2022 roku dowiadujemy się, że do sklepów na całym świecie trafiło już 32,1 mln egzemplarzy konsoli PlayStation 5. To ważne, bo Japończycy informują o wysłanych, a nie o sprzedanych urządzeniach. Dla porównania PS4 w analogicznym okresie, czyli nieco ponad 2 lat od premiery, osiągnęło wynik odrobinę lepszy, bo 35,9 mln.

Sony podsumowuje 2022 rok

Co ciekawe, w tym samym czasie trochę gorzej radzi sobie usługa PlayStation Plus. Pod koniec 2022 roku korzystało z niej 46,4 mln użytkowników. To o 1,6 mln mniej niż rok wcześniej. Z drugiej strony wprowadzenie wyższych wersji prawdopodobnie przełożyło się na wyższe zyski z Plusa. Jednocześnie Sony może pochwalić się 112 mln aktywnych użytkowników PlayStation Network, co jest wynikiem o 1 mln lepszym niż pod koniec 2021 roku. Wzrost niewielki, ale zawsze jakiś.

Jeśli chodzi o sprzedaż gier, to też jest gorzej. Produkcje na PlayStation 4 i PlayStation 5 w ostatnim kwartale ubiegłego roku rozeszły się w liczbie 86,5 mln egzemplarzy. W analogicznym okresie rok wcześniej wynik był aż o 6,2 mln wyższy i wynosił 92,7 mln. Z tego aż 62 proc. to produkcje cyfrowe, co tylko pokazuje, że kopie fizyczne powoli odchodzą do lamusa.

